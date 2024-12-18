王義川嗆「議事人員沒倒水、韓國瑜搞什麼」　黃揚明轟：巨嬰立委

記者郭運興／台北報導

國民黨16日排審選罷法提高罷免門檻修正草案，當時僅花3分鐘宣布初審通過，民進黨立委今（18日）則佔領內政委員會主席台，阻擋議事錄確認，表達抗議。而民進黨立委王義川卻在主席台上怒轟「議事人員呢？現在連喝一杯水都不會倒，搞什麼東西，韓國瑜搞什麼東西，亂七八糟」。對此，媒體人黃揚明批評，非開會狀態，如果口渴，自己去茶水間倒茶，這不是巨嬰立委，什麼才叫巨嬰立委？

民進黨立委今（18日）佔領內政委員會主席台，抗議上次會議無效，立委王義川在主席台上怒轟「人不到讓我們等，議事人員呢？水呢？現在連喝一杯水都不會倒，坐這麼久了，立法院開會我們都有水阿，現在是怎樣？是誰下令工作人員不准倒水給委員的，搞什麼東西！韓國瑜搞什麼東西，亂七八糟」，另外更有多位民進黨立委指控「立法院官方頻道直播影音遭到消音」，呼籲韓國瑜不要再搞小動作。

對此，黃揚明表示，今天內政委員會因為民進黨的杯葛，輪值召委徐欣瑩根本無法宣布開會，會場螢幕上一直顯示的是「會議尚未開始」。

黃揚明批評，非開會狀態，現場立委如果口渴，可以自己去茶水間倒茶。另外國會頻道依規定就是非會議狀態就不會播出聲音，王義川委員的發言證明了自己太菜，這不是巨嬰立委，什麼才叫巨嬰立委？

最後，黃揚明強調，自己反對國民黨週一的開會方式，但立院的政治攻防，無論藍綠杯葛或護航都不講道理，這是很悲哀的現象。

▼王義川批評議事人員不倒水。（圖／翻攝自Facebook／陳冠安）