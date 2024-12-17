辱罵「畜生」引沈伯洋不滿　傅崐萁諷：有人對號入座嗎？

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院國民黨團昨日清晨人牆防守，內政委員會在排除綠委及行政官員的情況下，以1分鐘通過提高罷免門檻的《公職人員選舉罷免法》修正草案，綠委沈伯洋爆料，國民黨團總召傅崐萁更稱，「不要跟畜生計較。」傅崐萁今（17日）對此譏諷，「有人對號入座嗎？確定有人承認嗎？我待會來問問民進黨團總召柯建銘，看民進黨團有幾個人承認。」

傅崐萁、王鴻薇昨日下午離開協商會場時，沈伯洋自爆和邱議瑩委員追出去，叫對方回來解釋，認為國會戒嚴的始作俑者就是傅崐萁，卻聽到傅拉走王說，「不要跟畜生計較。」讓沈伯洋大為不滿。

傅崐萁今日受訪則表示，黨跟黨之間的協商在民主國家是很正常的，保持一個熱線來降低朝野衝突，這是有必要的，但現在台灣的立法院是21世紀的民主奇蹟，「全世界沒有一個國家像台灣的立法院一樣沒辦法開會，還是執政黨用暴力方式在杯葛」，未來的溝通需要有更多方式來堆疊善意，讓立法院能正常運作。

傅崐萁批，不管是禁錮院長、立委或議事人員，民進黨透過暴力相向讓議事不能開會，這都是世界民主的奇蹟，讓國會幾乎戒嚴。一個執政者還在外面透過群眾來包圍國會，恫嚇在野黨，這是真正21世紀的民主世紀，看看韓國、想想台灣，希望韓國的戒嚴別在台灣發生，也希望總統賴清德看看韓國前總統尹錫悅想想自己。

至於上午進行的考試院人事同意權案投票，除民眾黨立委黃珊珊投錯票以外，國民黨立委邱若華、黃仁、陳超明也投錯，傅崐萁緩頰，這是立法院第一次將所有被選舉人集中在一張選票上，難免有一些失誤，下次會把它修正完成。是否會罰款？傅崐萁說，不會有任何形式的約束。

