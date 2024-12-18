高雄老牌月子中心出包！砸15萬入住「抱錯嬰」　孩子被其他媽親餵

▲高雄知名月子中心發生抱錯嬰兒烏龍。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名民眾控訴，砸了近15萬元住進一家老牌月子中心，沒想到月中卻發生抱錯小孩的烏龍，導致自己的孩子被其他媽媽親餵。衛生局今(18日)前往了解，月子中心坦承流程疏失，民眾也已向業者求償。

一名民眾在網路投訴，指出老婆在鼓山區一家知名月子中心住了27天，花了14萬7000元，但院方卻發生離譜疏失。當時太太正等待親餵，苦等許久卻沒發現寶寶，其他親餵的媽媽也開始面露疑惑，轉頭看，才發現寶寶被抱錯，護理師已將小孩抱給另一位媽媽親餵，「嘴巴已經嘟上去在吸了」。

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民眾說，該家月子中心的正確流程，應該是護理師將小孩抱出來後，會先喊媽媽的名字，等媽媽舉手上前後，確認手環名字無誤，才會將小孩交給媽媽。沒想到那位媽媽也沒察覺異常，抱起小孩後就開餵，讓太太很傻眼。

▲事實上，坊間月子中心都不是合法的產後護理機構。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，此事為該月子中心流程疏失，消費者已向業者求償。衛生局提醒，月子中心並非合法立案的產後護理機構，僅能提供生活照顧，不能有護理人員或其他醫事人員執業登記，也不能提供專業護理或醫事相關照護。

為保護消費者健康，衛生局表示，依消費者保護法針對月子中心執行不定期稽查，並積極輔導轉型立案，也呼籲每個準爸媽應選擇合法立案的產後護理之家。