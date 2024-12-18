高雄知名拉麵店爆食物中毒！12人腹痛拉整夜　勒令停業消毒

▲高雄知名拉麵店發生集體食物中毒，衛生局前往拉麵店採檢抽驗 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一家知名拉麵店爆發集體食物中毒，前後至少有12位消費者在網路上留言控訴，晚上用完餐，凌晨腹痛醒來拉不停。衛生局前往稽查，發現業者至少有3項衛生缺失，要求限期改善，另為避免風險擴大，衛生局也要求店家今(18日)停業一天進行清潔消毒。

衛生局表示，12月16日、17日分別接獲醫院通報1名及2名民眾於1999市民專線反映，於12月15日及12月16前往該店享用晚餐後不適。衛生局於16日、17日派員前往，依食品良好衛生規範準進行查察，發現業者雖有投保產品責任險，針對未建立溫度紀錄表、員工無體檢、無洗手掛圖等缺失，要求業者於12月19日前改善。

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為避免食安風險擴大，衛生局依食安法第8條暨15條及同法41條規定，要求業者徹底清消停業1日，屆期未改善，將依食品衛生管理法第8條第1項及第44條第1項規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

衛生單位也於店家抽驗環境檢體3件、廚工及患者人體檢體檢驗6人，待檢驗結果7-10日出爐後依法辦理。

▲為避免風險擴大，衛生局要求店家今日停業一天。（圖／記者許宥孺翻攝）

事件起因為，一名屏東大學大學生昨日在Dcard發文表示，一直以來都覺得高雄一家知名拉麵非常好吃，16日晚上又再度前往用餐，吃完還是覺得非常好吃，沒有什麼味道上的不對。晚餐吃飽後也沒再吃其他東西，結果17日凌晨肚子痛醒去拉肚子，直到晚間7點多，已經拉了7次。

男大生表示，本來沒有想這麼多，一查評論不得了，原來不是只有他有這個症狀而已。假如有這麼多人反應，那這樣是不是代表真的有什麼問題呢？男大生也在文章附上就醫藥單，證實自己因腸胃不適前往診所就診。

而根據該店家最新Google評論，有饕客留言表示，「超好吃 高雄最好吃，但我吃了真的爆拉，希望店家真的要注重此事」、「12/16晚上7點多吃完後面無再進食，12/17早上絞痛痛醒，連拉了三四次肚子，好吃歸好吃，但感覺怪怪的」。