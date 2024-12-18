快訊／高雄知名拉麵店疑中毒！男大生衝7次狂瀉　另11人虛脫了

▲高雄一家知名拉麵店疑似發生集體食物中毒，衛生局已進行調查。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

屏東大學生16日晚間到高雄一家知名拉麵店用餐，但凌晨卻被肚子痛醒，半夜跑了7次廁所拉不停，沒想到一翻閱店家評論，不只有自己有腹瀉症狀，還有11人也留言表示吃完後腹絞痛、拉到快虛脫，懷疑集體食物中毒。高雄市衛生局今日上午獲報後已派員前往店家稽查。

一名屏東大學大學生在Dcard發文表示，一直以來我都覺得高雄一家知名拉麵非常好吃，16日晚上又再度前往用餐，吃完還是覺得非常好吃，沒有什麼味道上的不對。晚餐吃飽後也沒再吃其他東西，結果17日凌晨肚子痛醒去拉肚子，直到晚間7點多，已經拉了7次。

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男大生表示，本來沒有想這麼多，一查評論不得了，原來不是只有我有這個症狀而已。假如有這麼多人反應，那這樣是不是代表真的有什麼問題呢？男大生也在文章附上就醫藥單，證實自己因腸胃不適前往診所就診。

而根據該店家最新Google評論，至少11名消費者留下相關負評。有饕客留言表示，「超好吃 高雄最好吃，但我吃了真的爆拉，希望店家真的要注重此事」、「12/16晚上7點多吃完後面無再進食，12/17早上絞痛痛醒，連拉了三四次肚子，好吃歸好吃，但感覺怪怪的」。

▲▼高雄知名拉麵店疑似發生即體食物中毒 。（圖／翻攝自店家評論）

另有4名消費者均表示，是16日晚間到店家用餐，都是在17日凌晨出現腹瀉症狀，與屏東大學生用餐時間不謀而合。衛生局今日上午獲報後已派員前往店家稽查。