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郵政博物館假日休館挨批「不如廢了」　中華郵政：周末免費開放

▲▼郵政博物館台中館12/10開幕。（圖／中華郵政提供）

▲配合郵政博物館台中館12/10開幕及員工周休二日，台北、台中和高雄分館假日休館引發眾議。（資料圖／中華郵政提供）

記者李姿慧／台北報導

郵政博物館每年吸引10多萬人參觀，日前官網公告台中館、台北及高雄館調整休館時間，周六下午、周日和國定假日、連假一律休館，引發網友猛酸「不如廢館」。中華郵政公司今宣布，郵政博物館台北、台中及高雄館周末假期即起同步開放，且均免費參觀。

郵政博物館本館位於台北市中正區重慶南路二段45號，鄰近南海學園、植物園之台北市著名「城南歷史文化區域」，為郵政專業博物館，因藏品展場具特色，且一般收費低廉，廣獲學校團體、親子家庭的喜愛。其本館外，郵政博物館另設有台北分館、台中分館和高雄分館。

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配合郵政博物館台中館12月10日開幕和員工周休二日，日前郵政博物館官網公告調整休館時間，星期六下午、星期日、國定假日及三日以上的連續假期一律休館。公告一出引起眾議，有網友猛酸「這種館還有什麼作用，不如廢館算了！」

▲郵政博物館臺北北門分館,台北市市定古蹟,日式建築。（圖／記者謝婷婷攝）

▲郵政博物館台北北門分館。（資料圖／記者謝婷婷攝）

中華郵政公司今(18日)宣布，為協同政府推動區域文化觀光，鼓勵觀光遊客、親子家庭於假期遊訪，台北館、台中館及高雄館均免費參觀，且開放時間自113年12月18日起均調整與郵政博物館相同，為周二至周日上午9:00至下午5:00。

郵政博物館表示，過往高雄分館有收費，一般票為20元、優待票10元，其餘台北分館和台中分館免費，即日起高雄分館也同步採免費參觀。

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