台電長官「爆霸凌身障員工」　下令不可外流1檔案！他淚：曾想輕生

▲原PO遭課長逼離職，甚至被威脅不能外流「身體狀況面談紀錄」。（示意圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

勞動部勞動力發展署北分署39歲吳姓公務員疑遭分署長謝宜容霸凌，最後選擇結束性命，也讓不少霸凌故事浮出檯面！一名身障網友爆料指控，當年他遭到台電東部某區課長逼離職，特別交代不得外流身體狀況面談紀錄，否則「你會有問題」。儘管原PO已找到好工作，但每到半夜仍會流淚害怕，甚至一度有輕生念頭。

一名網友在Dcard以「在台電的那段日子」為標題，揭露他職場上的霸凌黑暗面，「兩年前台電東部某區處的X姓課長，惡意逼走身障同仁，離職前還交代包含當事人身體狀況的面談紀錄是密件」，甚至語帶威脅稱，如果外流「你會有問題」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於辦公室過於狹小，因此原PO無法順利使用影印機，而課長竟對著每天需以電動輪椅自行上下班的他說，「所以我說你應該看看可不可以用拐杖」、「你都坐在位子上沒有動，經理都沒有看到你」。

原PO認為，課長分明就是把同事壓力過大發病住院、人力吃緊的壓力，轉嫁到一個未滿半年的新人身上，而原PO就是苦主。

內文中，原PO也公開自己的面談紀錄，實習4個月半，因為右側腦性麻痺坐輪椅，每天只能做例行性工作，登記單發交及登記單鍵打資料核對、抄表資料上下傳作業，輔導計畫所訂之工作項目大多無法達成。

加上原PO雙腳無法站立且雙手不協調，導致連影印、傳真、裝訂都無法處理，無法於時間內獨立完成表務抄表上下傳作業，需由導師從旁協助提醒才勉強完成，動作太慢工作效率不佳，影響團隊的工作進度與士氣。

記錄中稱，經理認為原PO應該比別人更努力，「不是考進來就會正式錄用，如果工作訓練成績不及格也可能會被刷掉，所以要好好學習」；課長則再次強調，訓練輔導計畫有很多工作項目都沒有做到，想想哪些工作適合自己，提出來他會安排，「前提是你要能自己獨立完成的工作，否則要別人一直在旁幫你，這會影響大家的工作進度與工作士氣」。

對此，原PO沮喪直言，當時從碩士班休學後，這是他的第一分工作，努力想翻轉人生，卻在國營事業遭受到這種對待，儘管後來離職重新考試，他如願找到友善的職場工作，但霸凌的那些日子總是揮之不去，「半夜想到這件事會不自覺的流淚，甚至開輪椅上班過馬路時會有想放開操縱桿的想法。」

底下網友也難以容忍直呼，「此文不能沉」、「好扯！我以為身障名額一定會安排適合的崗位給身障人士，結果卻因為身體不便被處處針對，甚至增加工作量，那當初開身障名額的意義在哪裡？假裝承擔社會責任嗎」、「幫高調！讓這種人被fire」、「 這些垃X憑甚麼活著」、「真的是對新人極度不友善，新人錢少、事情多，而且都會被放大檢視」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995