晨運伯摸黑尿尿摔落5m深大排　冷到全身發抖狂喊「救命」

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名70多歲身障男子，天氣冷颼颼外出運動，突然尿急卻失足跌落約5米深的大排水溝內，身體多處擦挫傷，溝內雜草叢生又濕滑，無法自行脫困，只能大聲呼救，所幸路過民眾聽見呼喊聲，立即通報警消到場，成功將他從大排內救出送醫院救治，撿回一命。

▲彰化身障阿伯晨運尿急摔落大排水溝，警消合力救出。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化身障阿伯晨運尿急摔落大排水溝(紅點為跌落處)。

意外發生於16日清晨5點多，據目擊民眾表示，他途經該路段時，聽到排水溝內傳來一陣「救命」吶喊聲，發現一名阿伯跌落於大排水溝中，立即撥打派出所電話報案。花壇分駐所巡邏員警謝俊彬及林靖任立即趕赴現場救援。到場後，阿伯平躺於濕滑大排水溝內，由於溝渠深險且坡度溼滑，無法脫困。

▲使用吊掛機具將阿伯救出。

警方立即展開救援行動，邊安撫老翁情緒，邊聯繫消防隊派遣救援設備及救護車支援。在警方與消防隊通力合作下，成功將他吊掛救回岸上，由於當時氣溫低，男子全身不斷顫抖，消防人員立即將其送往彰化市秀傳醫院進行進一步治療與檢查，所幸無生命危險。

彰化警分局提醒民眾，清晨及夜間出入行走時應提高警覺，注意路面及周邊環境，尤其是水溝、工地或易滑地帶，行動不便長者更應有家人從旁協助，避免意外發生。