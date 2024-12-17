全球首創！AI照相機「抓酒駕、毒駕」　英國2地搶先測試

▲號稱「全球首創」的AI照相機，能夠取締酒駕、毒駕。（圖／翻攝Vision Zero South West，下同。）



記者吳美依／綜合報導

外國科技公司「Acusensus」推出一款人工智慧（AI）照相機，能夠取締酒駕與毒駕。這款號稱「全球首創」的新興技術本（12）月開始在英國德文郡（Devon）跟康瓦爾郡（Cornwall）測試中。

BBC報導，這款AI照相機能夠偵測到「受酒精或藥物影響」的道路使用行為，以利警察及時攔查，與駕駛交談，並且進行酒測與藥物檢測。

「Acusensus」的道路照相機，過去也曾被用於協助警方取締未繫安全帶、開車使用手機的違規行為。

該公司英國開發總經理柯林斯（Geoff Collins）說，「我們很高興，在德文郡和康瓦爾郡，進行這項科技的全球首次測試。如果我們能夠在毀掉生命的事故發生前，偵測到駕駛過程中的認知損害，我們都會更加安全。」

酒駕發生致命事故的機率，是一般情況下的6倍。德文及康瓦爾警察局（Devon & Cornwall Police）管轄道路範圍長達14000英里（約2萬2530公里），警司詹金森（Supt Simon Jenkinson）坦言，「我們的警察不可能無所不在」，但承諾盡一切努力減少道路死傷人數，「採用此類攝影機等新興科技至關重要」。