解微積分幾乎全對「只花幾10秒」　中正理科生驚：GPT太強了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

生成式AI工具「ChatGPT」問世2年，語言模型不斷升級。不過，開發商「OpenAI」9月發布了新系列模型OpenAI o1的預覽版，完整版在12月5日發布。就有國立大學理科生表示，他最近常用OpenAI o1完整版，發現它解答微積分、複變、工數等難題幾乎全對，還只花了幾十秒而已，「只有一個心得：X真的太強了！」

就讀中正大學的原PO在PTT的Gossiping板問卦，「ChatGPT o1完整版也太強…」說他最近常用OpenAI o1完整版，心得就是AI真的太強了，「微積分、複變、工數各種解，而且幾乎全對，還花了幾十秒而已。」

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另外，如果要寫code，還能上傳圖片或檔案直接叫AI弄，「唯一缺點是要無限制的access的話，一個月要200鎂（約台幣6503.30元）。」原PO不禁感嘆，「我開始覺得真的要被AI取代了…」也在留言處直呼，「無法想像Pro會多強」、「4o我解code有時候還是會不太對，用o1基本上沒遇過錯的。」

貼文引發討論，「早換了，一個月訂閱價多9倍，但真D好用」、「ChatGPT純數字很強，閱讀題就會亂解」、「懂玩就寫程式大量，電腦自己抓題自己解，很划算」、「你講的這些功能，總歸一句話就是→教育。其實這也是我覺得AI能夠有很大幫助的一點，你不走教育產業，也沒啥好擔心的」、「真的超級強的，還有翻譯功能也恐怖的不可思議。」