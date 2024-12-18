ChatGPT問世2年！不想被AI取代工作　先讓自己搞懂「3件事」　

▲蔡明順預言：未來每個人都必須具備AI基礎能力，「懂AI」將成為找工作的標配。（圖／免費圖庫Pixabay）

文／康健雜誌、邱宜君編譯

ChatGPT問世已滿2年，生成式AI在全球帶來翻天覆地的變化，無人能置身事外。不想被時代淘汰，現在該學什麼AI？什麼樣的AI才會好用？如何幫助孩子迎接AI時代？來自產業、醫療、教育的3位專家提出趨勢洞察，具體歸納現在就該開始的思考與行動。

2022年11月30日， OpenAI釋出ChatGPT生成式AI工具。短短兩年間，不只ChatGPT已更新到第4代，還有更多靠生成式AI孵化成功的新創獨角獸，正以極快速度全面搶佔圖像影音、藝術創作、文書處理、知識生產、醫療照護、心靈關係等領域。

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在11月29日舉行的「2024台灣首屆當代人物論壇」中，台灣人工智慧學校校務長蔡明順、奇美醫院實證醫學暨醫療政策中心主任廖家德、教育部政務次長葉丙成的演講，根據各自在產業、醫療、教育領域的經驗，歸納出AI時代最重要的生存法則。

我現在該學什麼AI？當AI能力成求職標配

蔡明順指出，100年前，人類的主要交通工具馬匹和驢子，因汽車問世逐漸被淘汰，變成以放牧為主。汽車出現不到30年，其數量正式超過驢與馬，這時真正的變革才要開始。此後，整個交通系統和使用者的樣貌完全改變，馬車產業裡的職務消失，人類轉向汽車產業創造的新工作。

蔡明順認為，人工智慧是一場新革命，歷史不會完全重複，但會有相似的韻腳。過去經驗可知，當邊際成本下降到0，產業便會出現典範轉移，例如，有了email之後，發1封信和發100封信的成本相同，人們便不再寄發傳統郵件。

蔡明順預言，未來每個人都必須具備AI基礎能力，「懂AI」將成為找工作的標準配備，以後工作面試不會再有人問你會不會AI，就像現在沒有人會問面試者是否會上網、使用微軟Office系統。

目前，台灣不僅面臨缺工的問題，也缺乏AI人才。國發會預估，台灣勞動力市場將在2030年面臨48萬人力缺口；經濟部則宣布，要在2028年前訓練至少20萬名AI工程師。

有了AI幫忙更省力，屆退護理師願意再拚5年！

「醫院是階級分明的小社會，很多非醫師的職類，例如營養師、物理治療師，都以為沒有人會聆聽他們的需求，他們只能長期忍耐，用最差的架構去做事。」廖家德說，如果AI工具開發者只從自己專業的角度、看到自己需求，結果其他職類的專業人員就會被迫用開發者的角度做事，不僅不符合流程，還會增加流程，最後，花大筆力氣做出來的AI工具，就很難滲透工作現場。

為了打造真正以使用者優先的AI介面，廖家德花大量時間與臨床第一線、資訊工程師對話，結果令人欣慰。

院內資訊系統結合AI之後，醫師寫病歷時間縮短一半以上，護理師掌握病人資訊的時間減少2/3，護理師寫紀錄時間減少一半以上，每位藥師可以省下150分鐘、每位營養師省下225分鐘，使用人次大幅成長400％。廖家德最感動的是，有位原本即將退休的專科護理師，有了AI之後就願意再拚5年，因為她再也不需要多花時間無償加班，就能完成文書工作。

如何幫助孩子迎接AI時代？這2件事最重要



教育部政務次長葉丙成指出，台灣教育最大的危機，在於大量考試和全科補習盛行，這消弱了學生的好奇心與自主學習能力。他強調：「AI時代最重要的特質就是好奇心，最重要的能力是自主學習。」

為了回應AI時代的高等教育挑戰，葉丙成指出，教育部推動「台灣大專院校人工智慧學程聯盟（TAICA）」，目前已有25所大學參與，預計擴展至50所。聯盟推出包括人工智慧探索應用、人工智慧工業應用、人工智慧自然語言技術及人工智慧視覺技術應用等4大學程，由教育部統一頒發學程證書，與企業合作確立AI人才標準。

此外，教育部也推出「跨領域學士學位」，允許學生自主設計學程，可選修AI、經濟、心理學、文學等不同學程，打造個人專屬的跨領域專長。目前已於8所大學試行，未來將推廣至更多學校。

中小學則開始融合AI素養教育，不僅教學生使用AI工具，還培養建立訓練數據和AI模型的能力。為了全台學生無論身處何地，都能接受最優質的AI教育，也有偏鄉推廣計劃，全台各地學生都能用Scratch搭建AI模型，並進行AI對戰遊戲，幫助孩子們從遊戲中學習並激發、培養對AI的興趣與能力。

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