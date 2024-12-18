節能又護健康！花蓮汰換校園老舊燈具　30所學校受惠

▲▼花蓮縣政府今年挹注613萬協助30所校園汰換老舊燈具。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為解決國中小學因老舊燈具導致的光線不足與耗能偏高問題，花蓮縣政府推動「花蓮節電GO計畫－偏鄉校園燈具汰換」，向中央爭取補助並配合縣府相關預算，共投入613萬元協助30所學校將老舊燈具汰換為高效能節能燈具，此計畫不僅提升學童的學習環境與校園安全，也達成節能減碳目標，展現縣府推動校園永續發展的決心。

自2019年起，花蓮縣政府已陸續補助62所學校完成燈具升級，今年更進一步全面推動校園老舊燈具汰換，因中央補助額度有限（每盞燈具補助1 ／2金額，且每盞最高不逾500元，每校最高補助10萬元），難以滿足學校實際汰換需求，為支持學校盡速改善照明環境，花蓮縣政府自籌513萬餘元，確保所有申請學校均能更新老舊燈具，全面提升校園照明品質，提供學童明亮、安全的學習空間，確保學習效果並保護視力健康。

花蓮縣長徐榛蔚表示，校園環境的改善對學童成長與學習至關重要，而教室照明品質更是影響教學效果的關鍵，花蓮縣政府長期致力於縮減城鄉教育資源差距，未來將持續投入資源優化校園設施設備，並推動環境教育，攜手實現永續發展，為下一代打造更明亮、更舒適的學習空間。