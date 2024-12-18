流感與新冠高發期！花蓮地政所設接種站　為洽公民衆施打疫苗

▲花蓮市戶政事務所設置臨時接種站為洽公民衆施打疫苗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

隨著寒冬來臨，春節將近，氣溫驟降，同時也進入流感與新冠病毒高發期。為了保障居民健康，12月17日，本縣花蓮市戶政事務所於花蓮市衛生所協助下設立臨時疫苗接種站，為洽公民眾提供流感及 COVID-19 疫苗接種服務。

本次活動疫苗接種對象以洽公的民眾、鄰近的居民及戶政事務所同仁為主要服務對象。現場由專業的醫護團隊引領疫苗施打，並提供健康諮詢，耐心解答民眾疑問，讓每位接種者安心又放心，順利完成疫苗接種，增強了群體免疫力，共同對抗病毒威脅。

花蓮縣長徐榛蔚給予肯定表示，健康是縣民幸福生活的基礎，我們重視疫苗接種的普及與便利性，本次花蓮市戶政與衛生所的合作，展現了縣府團隊共同守護健康，也是公共服務與社區結合的典範。我們將持續努力，為更多縣民享受到便捷、安全的健康服務。鼓勵戶政秉持以民為本的理念，結合社區力量與資源，提供更溫暖便利的服務。

花蓮市戶政事務所主任鍾威霆說明，感謝花蓮縣政府民政處、花蓮市公所與里長的協助，透過社區資訊發布，讓更多民眾知悉並參與活動。

接種服務不僅保障忙碌於第一線的同仁健康，還為社區居民提供便利就近的接種機會，落實戶政事務所深耕社區、關懷鄉親的初衷。