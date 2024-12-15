肺鏈感染創5年新高！併發敗血症恐來不及救　醫籲長者完成疫苗1+1

▲衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

秋冬呼吸道傳染病季節，肺炎鏈球菌感染也好發，疾管署統計今年累計感染肺鏈個案已創五年新高！台大兒童感染科醫師李秉穎示警，染肺鏈演變為敗血症，恐怕連抗生素都來不及用，預防還是勝於治療。疾管署去年10月擴大提供長者公費肺鏈疫苗1+1，完成13價疫苗者已經陸續滿一年，可以開始接種23價疫苗，提醒符合資格長者儘速完成，獲得最高保護力。

依據疾管署監測資料顯示，國內今(2024)年截至12月9日累計282例侵襲性肺炎鏈球菌感染症確定病例，病例數為5年(2020年以來)同期新高，其中35例死亡，病例中以65歲以上民眾占39%(111例)、男性占62%(174例)為多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李秉穎指出，肺炎鏈球菌是所有細菌病原體裡面最常見、最重要的一種，不管任何年齡層都可能受影響，它的血清型多達90幾種，平常和平共存，但是當秋冬流感等比較嚴重的病毒感染出現，肺鏈就會趁機作亂，併發肺炎、敗血症。

李秉穎進一步指出，雖然肺鏈有抗生素可以治療，但是可能會「為時已晚」，因為肺鏈變成敗血症，嚴重感染，有時根本來不及用。即使在醫療發達、抗生素使用高比例國家，肺鏈死亡率仍無法下降，因為來不及救，對於這項感染重點仍在於「預防勝於治療」。

研究資料顯示，接種肺炎鏈球菌疫苗可以有效降低感染後併發如肺炎、敗血症、腦膜炎等嚴重併發症風險，對中重症保護力高達75%。

疾管署自去(2023)年10月起分3階段擴大提供65歲以上長者公費13價結合型肺炎鏈球菌疫苗及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗接種。針對從未接種過13價疫苗和23價疫苗的長者，去年11月27日起可接種13價疫苗，目前間隔已滿1年，可接續接種23價疫苗，使免疫效益最大化。





▲肺炎鏈球菌疫苗1+1接種。（圖／疾管署提供）

李秉穎說明，13價疫苗為結合型疫苗，涵蓋血清型較少，但接種後可刺激體內T細胞反應建立免疫記憶；至於23價疫苗是多醣類疫苗，雖然無法刺激免疫記憶，但是可以擴大保護面。

李秉穎形容，先接種13價疫苗有如打地基，再接種23價疫苗則是開始蓋大樓。如果沒有打地基直接蓋大樓，會因為沒有免疫記憶，讓疫苗保護力維持短，抗體高度也會比較低。但是，打了13價疫苗把地基弄好，如果不去蓋大樓，就仍然是一片荒地，所以在間隔一年後開始接種23價疫苗，抗體會有加強反應，免疫反應也會高。至於以前已接種過23價疫苗者，也建議接著接種13價疫苗，李秉穎說，補打地基仍然會有比較好的免疫效果。



疾管署也補充，65歲以上民眾如為侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)高風險對象，包含脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏及正在接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者、機構住民及洗腎患者，接種13價疫苗後「間隔8週」即可接種23價疫苗，以及早獲取免疫保護力。

▲肺炎鏈球菌疫苗1+1接種。（圖／疾管署提供）