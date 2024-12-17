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快訊／公費流感疫苗開放全民打　明年元旦起「用完為止」

▲▼疾管署發言人曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（17）日宣布，為提升疫苗接種人口涵蓋率，發揮疫苗最大效益，自明年1月1日起，公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種，至疫苗用罄為止。疾管署呼籲，公費流感疫苗開放全民開打前，請65歲以上長者、高風險慢性病人、學生及學齡前幼兒等重點族群盡快接種疫苗，以儘早獲得保護力，保障自身的健康。

疾管署表示，今年度公費流感疫苗，自11月1日起，已再開放第二階段無高風險慢性病之50歲到64歲民眾接種公費疫苗。截至今年12月16日，公費疫苗總接種數約562.6萬劑，整體疫苗使用率逾85%，剩餘量約96萬劑。

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目前全國約有4,000餘家合約院所（含部分衛生所）提供接種服務，建議民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所名單，並向合約院所預約，以確保可施打到疫苗。

疾管署指出，長者及幼兒是感染流感後發生重症和死亡風險最高的族群，流感疫苗雖無法完全避免感染，但確是世界衛生組織建議降低重症和死亡最有效的手段，為了保護家中長者與幼兒等重要成員，呼籲民眾，儘速帶著心愛的家人，接種流感疫苗，早打早安心。

若來不及在年底前完成接種，明年1月1日起，全家都可以接種，記得全家一起來接種，一起保護家中的長者與幼兒。

疾管署提醒，國內流感疫情即將進入流行期，且明年農曆春節較往年提早，請民眾儘早接種，以於疫情達高峰前獲得足夠保護力。近期氣溫偏低，為防範流感衝擊，民眾除接種疫苗，應養成良好衛生習慣，出現類流感症狀儘速戴口罩就醫，並在家休息，減少病毒傳播機會。

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