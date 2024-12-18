員工遭奧客呼巴掌　陸企胖東來「主動發12萬元補償金」

▲胖東來今年銷售收入將破150億人民幣。（圖／翻攝界面新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸連鎖超市「胖東來」數個月前設立了「委屈獎」，員工若遭顧客言語辱罵、肢體攻擊，就可以獲得人民幣5000元至3萬元的補償金（約2萬至12萬元）。胖東來17日公布「委屈獎」的執行情況，證實有多名員工收到了補償金，包含一名遭顧客掌摑、用手機多次擊打頭部、抓傷手部的員工。

胖東來創辦人于東來當時表示，員工在工作期間遭顧客無故指責，公司給予5000元以上的補償金；員工遭顧客辱罵，給予1萬元以上的補償金；員工遭顧客毆打，給予3萬元以上的補償金，同時追究顧客的法律責任。

于東來17日下午在社交平台上發文，稱胖東來在依據國家法律的基礎上討論研究，希望能早日實現，凡在胖東來賣場有不文明行為的顧客將取消胖東來會員資格，以保證其他顧客的消費安全，保證顧客有美好的購物體驗和環境。

▼胖東來創辦人于東來。（圖／翻攝胖東來）



于東來並公布了胖東來人格尊嚴補償標準執行公告，表示公司建立侵犯人格尊嚴補償標準的初心和目的是為了維護和保障每個人的人格和尊嚴不受侵犯和傷害，啓迪並帶動更多的人重視對人格尊嚴的保護。

根據公告，在許昌和新鄉的門店，有多名遭到顧客辱罵或攻擊的胖東來員工收到了補償金。

其中一位員工在阻止顧客之間的進一步衝突時，其中一方顧客對員工進行掌摑、用手機多次擊打頭部、抓傷手部，當員工將施暴的顧客帶到辦公區等待警方到達期間，施暴顧客再次對員工進行兩次掌摑並用手機擊打員工頭部；按照許昌市胖東來超市部《獎勵項目》侵犯人格尊嚴補償標準，經門店及超市部一致商議決定對於此次事件發放3萬元補償。