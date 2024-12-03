　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／前職棒球員性侵隊友妻！和解不成抓去關　25萬補償金全民買單

▲▼中職陳凱倫。（圖／記者李毓康攝）

▲中華職棒前球員陳凱倫逼隊友妻子口交，遭判1年半，目前已入獄服刑。（資料圖／記者李毓康攝）

記者黃宥寧／台北報導

中華職棒前球員陳凱倫在2021年間與隊友聚餐時，酒後竟掏出下體逼隊友妻子口交，直說「拜託一次就好」，二審考量其悔悟情形，改判1年半，案件上訴至最高法院後，維持二審見解，全案定讞。今年4月底，陳已入台北監獄服刑。此外，據《犯罪被害人權益保障法》規定，補審會也通過並核發性侵害補償金25萬元，金額由國家支付，等同全民買單。

回顧案情，隊友妻子小琪（化名）指控，當晚陳凱倫騙她單獨至餐廳小包廂喝酒後，隨後被侵犯，陳還將生殖器靠其臉部要求口交，當下用盡全力掙脫，事後報警提告。

庭審時，陳凱倫辯稱行為僅屬強制猥褻而非強制性交未遂，一審被判處有期徒刑1年8個月，二審考量陳具悔意且案後道歉，改判1年6個月，但未達成和解而無法宣告緩刑。最高法院最終駁回上訴，維持二審見解，全案定讞，今年4月底，陳凱倫已赴台北監獄服刑，入監編號「3754」。

（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲性侵害補償金給付等級對照表（點圖可放大）。（圖／記者黃宥寧翻攝）

然而，根據2023年7月1日施行的《犯罪被害人權益保障法》，犯罪被害補償審議委員會將小琪所遭受的侵害認定為第二等級傷害，核發性侵害補償金25萬元，且由國家支付，等同全民買單。

性侵害補償金分為三等級，各等級給付範圍標準如下：
一、第一等級：新台幣30萬元至40萬元。
二、第二等級：新台幣20萬元至30萬元。
三、第三等級：新台幣10萬元至20萬元。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
Nissan破產危機「財務長也要跳船了」！裁員9000人、股
蔡英文老家房價大跌　單坪成交創新低
學生犯法老師提告　這有什麼不對？
高市府離職人數六都第2！公務員出國得on call　在日本地
舒華煮飯穿超辣！解放細肩帶…身材太兇
奪冠收到新車！　小球員們嗨喊：想去富邦悍將
獨／前職棒球員性侵隊友妻　25萬補償金全民買單

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

海巡女上士遇10萬分之1機率　請罕見「骨髓捐贈假」長官准了

休假超商喝咖啡！彰化鷹眼警識破詐40萬騙局　公廁逮2車手　

候選人進口4300劑快篩送選民「不算買票」　違反醫材法被起訴

工廠倒閉逼離婚！30年後要求扶養　3孩怒控母：我們是爸拾荒養大

水電工外遇偷拍女伴激戰片！吃醋嗆外流「讓妳紅」　下場慘了

獨／前職棒球員性侵隊友妻！和解不成抓去關　25萬補償金全民買單

獨／遺失筆電直接找上門！運將嚇壞警背黑鍋　專家曝這功能真相

21歲嫩妹恍神！平交道自撞「車掛護欄」畫面曝　受驚呆站路邊

莊瑞雄「選總統時賭到要死」　北檢列被告調查...不排除傳喚偵訊

電腦王阿達「教看盜版」被抓回應了：至少知道我人緣還不錯

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

【泰格與雪兒】憑實力單身

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

賈靜雯50歲超凍齡嚇壞老外　參加《乘風破浪》體脂剩12%

謝金燕親戚薇：她是我的！　害羞認「20年沒接吻了」

陸生稱中國台北遭批「吃豆腐」　馬辦：法規不同、別針對女大生

海巡女上士遇10萬分之1機率　請罕見「骨髓捐贈假」長官准了

休假超商喝咖啡！彰化鷹眼警識破詐40萬騙局　公廁逮2車手　

候選人進口4300劑快篩送選民「不算買票」　違反醫材法被起訴

工廠倒閉逼離婚！30年後要求扶養　3孩怒控母：我們是爸拾荒養大

水電工外遇偷拍女伴激戰片！吃醋嗆外流「讓妳紅」　下場慘了

獨／前職棒球員性侵隊友妻！和解不成抓去關　25萬補償金全民買單

獨／遺失筆電直接找上門！運將嚇壞警背黑鍋　專家曝這功能真相

21歲嫩妹恍神！平交道自撞「車掛護欄」畫面曝　受驚呆站路邊

莊瑞雄「選總統時賭到要死」　北檢列被告調查...不排除傳喚偵訊

電腦王阿達「教看盜版」被抓回應了：至少知道我人緣還不錯

亞尼克聯名水水灶咖！夢幻台味甜點「紅心芭樂生乳捲」新上市

蕭薔被名醫讚「美到骨子裡」　愛瑜珈練就超柔軟美人

20年「蓮潭國際會館」熄燈　在地最後一日排隊只為一件事

樂樂球棒打老師！校方聲明曝　網狂轟「家長超噁心」：假意道歉

日本7年「冠軍護髮」、韓國熱銷香氛髮油！過年換頭照樣有綢緞髮

中華隊苦吞3連敗　無緣連2屆挺進桌球混合團體世界盃8強

海巡女上士遇10萬分之1機率　請罕見「骨髓捐贈假」長官准了

6年30萬字！葉晉嘉記錄「鏢旗魚」文化　重現古老傳統漁法　

才傳接陸綜！「榮恩」魯伯特葛林特爆逃稅…《哈利波特》收入出事

龍劭華驟逝…女兒「最近常想到你」 吐喪父3年心聲：流離失所像魔咒

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

社會熱門新聞

即／盧秀燕向老師道歉　將請教育局訂出SOP

電腦王阿達、瘋先生被抓了　教學看盜版門侵權6億

「台大宅王」遺書首曝光！　10年前殺女友：我養的公主自己娶

老公猝死留472萬遺產「妻子火速領走」　婆婆氣炸提告

「台大宅王」行徑變態恐怖　性侵女友拍裸照

花蓮休旅車自撞分隔島！副駕內臟破裂亡

即／進校園帶走小六生　台中2警申誡所長調職

即／私藏48部兒少性影像惹眾怒　黃子佼一審判8月

即／台中LaLaport女員工突昏倒！送醫搶救不治

逆轉！彰化偵查佐輕生　家屬聲明：無關霸凌

獨／前職棒球員性侵隊友妻　25萬補償金全民埋單

電腦王阿達教看盜版...檢警見本尊「跟Q版長一樣」

閨密託孤！邱瓈寬被乾兒子提告討護照

黃子佼藏兒少性影像2259檔！法官不給緩刑理由曝

更多熱門

相關新聞

村上宗隆挑戰大聯盟！破王貞治紀錄受矚

村上宗隆挑戰大聯盟！破王貞治紀錄受矚

大聯盟官網日前以「日本頂尖重砲手」介紹即將在下一個球季結束後挑戰大聯盟的村上宗隆，並讚揚他「已經建立了輝煌的職棒生涯」。

呂學興從泰源教練到校長創首例

呂學興從泰源教練到校長創首例

館長自爆「做過球版」　簡舒培北檢提告

館長自爆「做過球版」　簡舒培北檢提告

館長自爆做過球板　網批：搞爛職棒

館長自爆做過球板　網批：搞爛職棒

即／館長自爆「做過球版」　王浩宇要去檢舉了

即／館長自爆「做過球版」　王浩宇要去檢舉了

關鍵字：

犯罪補償金職棒全民埋單犯罪被害人補償金陳凱倫

讀者迴響

熱門新聞

即／盧秀燕向老師道歉　將請教育局訂出SOP

小六生案風向變了！律師吐悲哀現況「老師只能報警啊」

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

「6種早餐」胖又傷身！營養師：根本一早在吃油

電腦王阿達、瘋先生被抓了　教學看盜版門侵權6億

收到江國豪手套！辰己涼介「回禮超夠意思」

安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！

他抓超兇女球迷「高舉雙手搖晃」　導播85秒鎖定

明起雨灌北台灣「3地警戒」　周六又有冷氣團報到

林靖恩賣了李坤城房產「10年超爽月領金額」曝光！

劉雨柔被爆分手球星「你家祖先全以你為恥」

住日本飯店給小費　房務員沒收「反送青蛙」！用意曝

「台大宅王」遺書首曝光！　10年前殺女友：我養的公主自己娶

老公猝死留472萬遺產「妻子火速領走」　婆婆氣炸提告

女兒出道！　AV女優引退了　

更多

最夯影音

更多

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

【泰格與雪兒】憑實力單身

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面