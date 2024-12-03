獨／前職棒球員性侵隊友妻！和解不成抓去關　25萬補償金全民買單

▲中華職棒前球員陳凱倫逼隊友妻子口交，遭判1年半，目前已入獄服刑。（資料圖／記者李毓康攝）

記者黃宥寧／台北報導

中華職棒前球員陳凱倫在2021年間與隊友聚餐時，酒後竟掏出下體逼隊友妻子口交，直說「拜託一次就好」，二審考量其悔悟情形，改判1年半，案件上訴至最高法院後，維持二審見解，全案定讞。今年4月底，陳已入台北監獄服刑。此外，據《犯罪被害人權益保障法》規定，補審會也通過並核發性侵害補償金25萬元，金額由國家支付，等同全民買單。

回顧案情，隊友妻子小琪（化名）指控，當晚陳凱倫騙她單獨至餐廳小包廂喝酒後，隨後被侵犯，陳還將生殖器靠其臉部要求口交，當下用盡全力掙脫，事後報警提告。

庭審時，陳凱倫辯稱行為僅屬強制猥褻而非強制性交未遂，一審被判處有期徒刑1年8個月，二審考量陳具悔意且案後道歉，改判1年6個月，但未達成和解而無法宣告緩刑。最高法院最終駁回上訴，維持二審見解，全案定讞，今年4月底，陳凱倫已赴台北監獄服刑，入監編號「3754」。

▲性侵害補償金給付等級對照表（點圖可放大）。（圖／記者黃宥寧翻攝）

然而，根據2023年7月1日施行的《犯罪被害人權益保障法》，犯罪被害補償審議委員會將小琪所遭受的侵害認定為第二等級傷害，核發性侵害補償金25萬元，且由國家支付，等同全民買單。

性侵害補償金分為三等級，各等級給付範圍標準如下：

一、第一等級：新台幣30萬元至40萬元。

二、第二等級：新台幣20萬元至30萬元。

三、第三等級：新台幣10萬元至20萬元。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

