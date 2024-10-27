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台中翁亂排隊飆罵「妳閉嘴」...女店員身份曝　爭鮮發聲明力挺

▲▼ 。（圖／截取自黑色豪門企業）

▲連鎖迴轉壽司品牌《爭鮮》出現1名老翁，疑似不曉得排隊需要抽號碼牌，與女店員起爭執，甚至嗆女店員「閉嘴」。（圖／截取自黑色豪門企業）

記者白珈陽／台中報導

近日網路流傳一則影片，連鎖迴轉壽司品牌《爭鮮》出現1名老翁，疑似不曉得排隊需要抽號碼牌，與女店員起爭執，甚至嗆女店員「閉嘴」。稍早爭鮮餐飲集團發聲明指出，該店是台中文心家樂福門市，女店員是門市經理，對於發生此事件「非常遺憾」，同時感謝該名經理以沈穩與妥善的應對維持現場秩序。

影片內容顯示，老翁疑不清楚排隊規則，以為只要先到場就能入座，不知需要先抽號碼等待叫號，儘管女店員耐心說明規則，老翁仍不斷質疑，大聲朝女店員叫囂、用手指人，甚至還要女店員閉嘴，不過女店員沒有動怒，冷靜回應「謝謝指教」，最後旁邊1名疑似老翁妻子的女子將其拉走，才結束一場鬧劇。

影片引起網友熱議，認為老翁態度不佳，「這種長輩最好關在家別出來丟臉，妨礙人家作生意！」、「壞人變老了，多了個70歲的理直要優先！」；另一方面，女店員敬業表現也讓不少網友不捨，紛紛表示「女店員態度不卑不亢，有夠優秀」、「脾氣很好，辛苦服務員了」。

對此，爭鮮集團也發出聲明表示，關於網友分享的台中文心家樂福門市消費事件，根據門市規範，當門市客滿時，顧客需先抽取號碼牌，依序由門市人員引導入座，以保障每一位顧客的用餐權益。

爭鮮指出，「對於此次事件的發生，我們深感遺憾，同時也感謝當下門市經理以沉穩和妥善的應對維持現場秩序，為每位顧客提供愉快的用餐體驗，這樣的堅持來自於我們對所有顧客的尊重與關愛，爭鮮將持續努力，讓每位顧客都能享有愉快的用餐體驗。」

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