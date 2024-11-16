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你給我下車！奧客搭上公車報警胡鬧　結果司機「真的下車了」

▲▼日本公車,日本高齡化,高齡,銀髮族。（圖／記者賴文萱攝）

▲日本名古屋一名奧客搭上公車。（示意圖，非當事者／記者賴文萱攝）

記者羅翊宬／編譯

可以提早下班了？日本名古屋某市區公車上個月遇到一名年輕奧客，該名男性差點趕不上公車，在向公車招手示意後，終於搭上公車，豈料他卻突然向司機暴怒，還對著司機大喊「你給我下車」。結果，該名司機當機立斷、馬上走下車，留下車上近40名尷尬的乘客。

根據日媒《中京電視台》、《全日本新聞網》，日本愛知縣名古屋市名東區10月20日上午9時40分發生一起離譜、且始料未及的奧客騷擾案，一名25歲男性原本差點錯過即將開走的公車，在他向公車揮手示意後，才終於搭上公車，豈料他卻突然對公車司機暴怒。

該名乘客向司機暴怒表示，「你不是總是要求乘客，不要在公車準備發車行駛時趕上公車嗎？你給我下車、你給我下車啦！」

其他名乘客見狀後，急忙趕上前阻止男乘客的舉動，但該名男乘客反而拿出手機撥打110報警，聲稱自己在公車上遭到「暴力對待」。

此時，公車司機知道行程受到影響後，為了方便能夠向公司通報，便真的按照奧客的要求從車門走下公車，留下車內將近40名乘客，氣氛一片尷尬。其他40名乘客只好在現場等候8分鐘，搭乘下一班公車，該車站距離終點站還有6座車站。

該名司機受到奧客影響，損失至少1個小時的工作時間。警方到場後，立刻以涉嫌妨害業務的罪名逮捕25歲男子大島颯人。

其實，名古屋市交通局先前就曾接獲數起類似報案，大島颯人則向警方坦承犯案。事後，其他多名公車司機向日媒透露，該名男子其實是累犯，是當地的頭痛人物，且因為業界並未針對奧客訂立一套應對標準，因此司機們無法將男子列入拒載黑名單。

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