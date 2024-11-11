玉米蛋餅「不要玉米粒」早餐店老闆沒照做：退錢了還吵！兩派戰翻

▲原PO嘆，早餐店真的不好做。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

有些餐廳會提供客製化服務，滿足客人的需求。某間早餐店的客人點了玉米蛋餅，卻備註「不要玉米粒」，但店家沒有照要求出單，引發雙方爭執，最後店家退款但顧客仍不爽。有同行無奈嘆，早餐店真的不好做，遇到這種客人會直接拒絕消費。不過有網友質疑，「店家看不懂為何不問？」

該名網友在PTT發文，「這是不是早餐店奧客？」某間早餐店在網路發文，有位客人來店點餐，備註寫道「素食調味原塊不鹽椒辣嗆，粉醬另裝，無加工品與顆粒狀如玉米果乾」，客人點了3份餐，優蛋白蛋捲餐、鮮蔬玉米蛋餅、薯餅蛋塔，其中鮮蔬玉米蛋餅備註不要玉米粒，但店家沒有照著做，導致顧客不滿。

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原PO補充，在場客人指出那位客人快吃完了才跑去吵，店家最後退錢，但客人還是繼續吵，「店家才不爽跑去問其他客人，你看得懂嗎？」

原PO坦言，會吵起來不是沒有理由的，「只能說早餐店真的不好做啦，遇到這種客人我會直接拒絕他消費，有沒有點玉米蛋餅要求不要顆粒狀，點薯餅要求不要加工品的卦？」

貼文曝光，掀起網友討論，「不想吃加工食品，可以吃原型食物」、「玉米蛋餅不要玉米粒，幹嘛不點原味蛋餅」、「都吃完還退錢了，還吵屁」、「蛋餅皮本身就是加工品，蛋餅也要加油」、「她的國文老師在哭」、「要這麼多毛病，就自己弄，不要在那製造麻煩」、「這種莫名其妙要求很多的，就直接拒單省事」。

不過，也有網友指出，店家如果不懂可以去問客人，「店家正常在點餐時就會問了吧？確定沒辦法做就直接不接了不是嗎？」「看到這種奇怪備註直接問客人比較好，不管是不是線上點餐」、「店家接單看到備註不懂，為什麼不問客人」。