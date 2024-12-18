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不是闌尾炎！右下腹反覆痛4年　竟是罕見腸系膜靜脈血管硬化

▲不是每個右下腹痛都是闌尾炎 。（圖／屏基提供）

▲不是每個右下腹痛都是闌尾炎 。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

右下腹痛就是闌尾炎？屏東基督教醫院發現兩例罕見的腸系膜靜脈血管硬化症，症狀都是右下腹痛，其中一人更是反覆疼痛長達4年，屏基胃腸肝膽科主治醫師蔡元榮與馬來西亞理科大學醫學院教授李永葉將此特殊病例的治療論文發表於英國醫院醫學雜誌(British Journal of Hospital Medicine)及土耳其胃腸科期刊(Turkish Journal of Gastroenterology)。

▲不是每個右下腹痛都是闌尾炎 。（圖／屏基提供）

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▲不是每個右下腹痛都是闌尾炎 。（圖／屏基提供）

第一位是59歲女性，長期反覆出現腹痛、腹瀉及體重下降，在診所、醫院間不斷看診，最後因為急性右下腹痛到屏基急診就醫。病患並無發燒，血液檢查亦未顯示白血球增多或發炎指數升高，血液檢驗正常、理學檢查也正常。

住院後，醫師在腹部X光片中發現針狀鈣化，進一步電腦斷層檢查則顯示右下腹近端升結腸有腫脹及蛇紋狀鈣化。這些影像學特徵確認了腸系膜靜脈硬化的診斷。該疾病推測與腸系膜靜脈內膜的慢性發炎增生導致硬化有關，進而阻礙靜脈血液回流，導致缺血性腸炎。其症狀包括腹痛、腹瀉及體重下降。

第二例為58歲女性，因急性右下腹痛持續一周到屏基急診，其血液及影像檢查結果與第一位病患相似，且內視鏡檢查發現，腸黏膜顏色有些青紫，最終確診為腸系膜靜脈硬化症。

該病例的特殊之處在於，患者因婦科疾病長期服用含山梔子的成藥長達21年，經計算累計服用劑量達2110克，而文獻指出，腸系膜靜脈硬化症與長期服用山梔子（Geniposide）製劑有顯著相關性。梔子的主要成分梔子苷在腸道水解轉化，與氨基酸交叉鏈接後變成藍色，使腸系膜靜脈硬化病人的腸黏膜呈現青紫色。

腸系膜靜脈硬化是一種少見的疾病，臨床上，主要是以慢性腹痛或腹瀉表現，所以在診斷上經常會被延誤。右側大腸為最常發生之部位，確定診斷主要是依據在腹部X光片上看到腸系膜靜脈針狀鈣化，也因為鈣化影響營養吸收，使得病人營養不良，有過瘦、貧血等問題。該病目前雖無特效藥可治療，但給予正確診斷可以減少病患進行不必要的檢查，大部分病患藥物治療症狀都會獲得改善，僅有極少數重症患者需手術切除缺血壞死的腸段。

屏基胃腸肝膽科主治醫師蔡元榮提醒民眾，若有長期反覆腹痛的情況，應及早就醫以獲得正確診斷。此外，長期服用成藥的病患也應與醫師討論藥物成分，以了解其是否可能影響人體？會有哪些副作用？評估其對健康的潛在影響。

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