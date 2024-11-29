台奪冠還在爽「他重複4行為」　大票人點頭：回顧1人有多猛

▲中華隊超強拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

中華隊4比0完封日本，大票球迷至今仍沉浸在奪冠粉紅色泡泡裡，愛爾達更霸氣重播冠軍戰365天，這讓一名網友笑稱「最近台人狂做4行為」，包括重播看片、找片中細節角度、回顧王建民有多猛，以及接受全世界的善意，「大家都在祝福我們，開始看其他國家冠軍賽的轉播！」

一名網友在Threads笑稱，最近台人可能都會4種行為，「1.重播：不敢相信！世界冠軍！瘋狂看影片」、「2.找角度：每個角度都要看到，瘋狂看影片」、「3.感受善意：大家都在祝福我們，開始看其他國家冠軍賽的轉播」，以及「回顧王建民有多猛，還有他有多I人」。

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文章獲得1.3萬人紛紛點頭回應，「重刷王建民的紀錄片」、「一日球迷我不停重刷雙殺片段，走在路上聽到店家播放『台灣尚勇』，莫名其妙開始搖擺，只差手勢有忍住」、「真的～完全進入漩渦，超愛看各角度，還有一直聽台灣尚勇，再看看王建民巨星時期伸卡球回味一下」、「笑死！我以為只有我這樣做，那我就放心了」、「11/24根本國慶日」。

其他球迷還補充，「甚至找到日本球迷視角的影片（紀錄對面台灣隊的休息室）」、「還有狂買各種相關商品，無敵星星被台灣人狂買」、「每天都在看節目報導評論，因為真的太感動了，好像漫畫好熱血說」、「還有瘋狂考古家正」、「變成家正婦」。