萬那杜7.3地震釀14死！救難人員搜索瓦礫堆　紐澳出動軍機援助

記者張方瑀／綜合報導

太平洋島國萬那杜17日中午發生規模7.3地震，目前造成至少14人死亡，包含水庫在內等基礎建設、商業建築、大使館及醫院等設施受損，救難人員正持續搜索被困民眾。

根據《路透社》報導，目前萬那杜主要醫院及其他醫療中心，正在治療至少200名傷者，並已確認14人死亡。國際紅十字會與紅新月會聯合會（IFRC）駐太平洋代表處負責人格林伍德（Katie Greenwood）表示，救援行動仍在進行，目前的重點是提供急救、庇護所和乾淨的飲用水等急需物資。

▲萬那杜17日中午發生規模7.3地震。（圖／達志影像／美聯社）



萬那杜警方發表聲明指出，地震已造成死亡和許多傷者，但未提供具體數字。當地媒體報導，民眾正排隊購買燃料和必需品；救援人員也在多處大樓持續搜索受困民眾。

當地急診醫生利奧多羅（Basil Leodoro）指出，根據警方報告，有兩座建築物倒塌，分別是比拉邦大樓和一間中國商店，目前救援人員正在設法營救受困人員。中國媒體證實，有兩位中國籍公民不幸喪生。

▲萬那杜建築因地震損毀。（圖／達志影像／美聯社）



萬那杜17日晚間持續發生餘震，其中一次規模達6.1。萬那杜看守總理薩爾維（Charlot Salwai）表示，國家災難委員會已宣布進入緊急狀態，並在受災最嚴重的地區實施為期7天的宵禁，同時已向國際社會尋求援助。

澳洲、紐西蘭已出救援專機前往當地，澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）表示，兩架軍機於18日上午飛往萬那杜，機上載有醫療援助團隊和搜救隊。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）估計，這次地震影響了約11.6萬人，相當於萬那杜全國三分之一的人口。

