萬那杜7.3強震釀死傷！美大使館「1F瞬間消失」急關閉　當地慘況曝

▲ 萬那杜地震災情。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

太平洋島國萬那杜17日中午發生強震，規模現已下修至7.3，震央在首都維拉港以西30公里處，震源深度約57.1公里，據報至少造成一人死亡。當地居民上傳的畫面可見災情嚴重，大量樓房倒塌，美國大使館更因建築受損緊急關閉。

根據美國地質調查局（USGS），7.3強震發生於當地中午12時47分（台灣上午9時47分），接下來的4小時內至少發生6起規模5上下的餘震。太平洋海嘯警報中心在強震後發布紫色警戒，警告震央300公里內的沿海地區可能發生海嘯，目前已經解除。

根據《路透》，這起地震至少造成一人死亡，且當地記者麥加里（Dan McGarry）目睹至少3人重傷在醫院治療。他受訪時稱周圍城鎮受到嚴重破壞，一棟建築被夷為平地，連接維拉港與主要港口的道路也因山崩受阻，另據報全國出現通訊中斷問題。

社群媒體曝光的畫面顯示，維拉港一棟外國使團使用的大樓窗戶破裂、窗框變形且水泥柱倒塌。《路透》根據大樓外觀及周圍樹景確認事發地點，包括美國、英國、法國及紐西蘭大使館都在這棟建築內，影片可見一樓完全崩毀消失。《法新社》也證實影片屬實，美國稍早宣布因「巨大破壞」關閉使館。

目擊者稱地震造成橋梁倒塌、引發山崩，建築嚴重受損，且維拉港街頭可見屍體。當地居民湯普森（Michael Thompson）在臉書分享多段災情畫面，顯示大量建築倒塌，且許多車輛被壓在建築殘骸下方。

▼ 地震威力造成大量建築受損。（圖／翻攝自X）

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