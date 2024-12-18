最新民調！「洪申翰出任新勞長」40.5％民眾認不適當

▲洪申翰由於謝宜容霸凌案，接手上任勞動部部長。（圖／記者陳煥丞攝）

記者趙蔡州／綜合報導

前勞動部長何佩珊由於勞發署員工遭霸凌輕生事件下台，改由民進黨不分區立委洪申翰繼任。台灣民意基金會17日公布最新民調，在全國範圍內抽驗調查20歲以上成年人，發現僅有33.4％覺得「洪申翰繼任勞動部長」適當，但有高達40.5％覺得不適當。

▲「洪申翰出任新勞長」40.5％民眾認不適當。（圖／翻攝自台灣民意基金會）

台灣民意基金會17日公布最新民調，詢問受測者「勞動部有公務員在辦公室輕生，疑似被長官長期罷凌，部長請辭下台，新任部長由洪申翰轉任。您覺得卓榮泰內閣這項人事安排適不適當」，結果為7.4%非常適當，26%還算適當，22.3%不太適當，18.2%一點也不適當，19.5%沒意見，6.8%不知道、拒答。

台灣民意基金會表示，上述的結果顯示，20歲以上台灣人中有33.4覺得卓榮泰內閣的這項人事安排適當，40.5覺得不適當，26.3％沒意見、不知道、拒答。

台灣基金會董事長游盈隆指出，多數民意不支持卓榮泰內閣的這項人事安排，認為洪申翰並不適合出任勞動部長，「這項發現透露了一個訊息，那就是，賴政府重要人事安排又新增一個被多數民意否定的例子。洪申翰未來能否勝任勞動部工作，社會高度關注」。