許銘春演唱會慘了　審計長查就安基金「5千萬不符用途」：將如額追回

▲審計長陳瑞敏。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

勞動部近日爆出濫用就業安定基金淪「小金庫」，包含花百萬裝潢休息室、花千萬拍攝短片卻成效不彰，前部長許銘春亦爆出疑似辦個人演唱會等爭議。審計部審計長陳瑞敏今（17日）答詢時表示，初步查核，發現用途不符金額達5000多萬，一定會如額收回，採購異常會移送檢調，未盡職責會送至監察院。

立法院今邀陳瑞敏列席報告112年度中央政府總決算審核報告案審核經過並備諮詢，朝野立委關注勞動部前北分署署長謝宜容霸凌案，以及案外案部分，就業安定基金淪為「小金庫」，被用以開演唱會、裝潢辦公室等爭議。

民進黨立委鍾佳濱詢問，依照北分署的狀況，如果機關內部政風、人事、會計的監督都出了問題，審計部是否有可能發覺？做出什麼處置？陳瑞敏回應，就地徹查後若有發現會移送相關單位，若有採購異常則移送檢調，未盡職責移送監察院。鍾佳濱也質疑，「你們送了沒有？全國都在看，要加快啦」。

陳瑞敏備詢時也指出，目前經過同仁查核初步發現，未符合就安基金用途金額將近5000多萬，會收回，並依照責任，要求勞動部追繳，若涉違法採購就會移送檢調。

對於民眾黨立委林憶君詢問就安基金狀況，陳瑞敏透露，審計部近2年已針對勞動部就安基金違反規定的支出收回3億多元，此外，基金近3年短絀約200多億，又補助長年連續違反勞動法令的雇主3000多萬，已經促請勞動部好好檢討。陳也允諾，會將日前已答應財政委員會往前查核3年，擴大到5年，並一併提供立法院及各立委參考。

