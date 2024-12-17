快訊／卓榮泰宣布新人事案　國安會諮委馬永成任政務委員

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（17日）宣布新任內閣人事案，現任國安會諮委馬永成，會在本周完成人士程序後，正式上任政務委員職務。他說，馬永成經驗豐富、閱歷無數，未來會請他就院內各部會內部的溝通，以及中央、地方事務的協調，並跟發言人一起對外進行政策說明，有助於提升內務效率。

依規定，行政院可聘7到9位政務委員，皆為行政院會議成員，負責政策及法案審查、主持專案工作、聯繫協調並統合各部會意見等；卓內閣上任之初，共有8位政委，3人兼任，包含政委兼國科會主委吳誠文、政委兼國發會主委劉鏡清、政委兼工程會主委陳金德。

其他5位為，前衛福部長陳時中、前文化部長史哲、行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮，及台大法律系專任教授林明昕、前陸軍副司令季連成，分別督導社福、文化、經貿、法務部與個資籌備處及內政部災防、消防以及國防部等業務。

卓榮泰表示，現任國安會諮委馬永成，會在本周完成人士程序後，正式上任政務委員職務。卓說，馬永成將銜接全社會防衛的工作，把其中需要行政院執行的工作來承接下來。

卓榮泰評價，馬永成經驗豐富、閱歷無數，對政策非常敏銳、判斷精確，未來會請他就院內各部會內部的溝通以及中央跟地方事務的溝通跟協調，並跟發言人一起做對外就政策進行重點說明，應該有助於未來溝通執行，有助於提升內務效率。

▲國安會諮委馬永成。（圖／記者湯興漢攝）