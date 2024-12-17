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草屯鎮長補選蔡銘軒公布四大福利政策　中彰投綠委合體站台

▲南投縣議員蔡銘軒參加草屯鎮長補選，公布四大福利政策。（圖／蔡銘軒競選總部提供，下同）

▲南投縣議員蔡銘軒參加草屯鎮長補選，公布四大福利政策。（圖／蔡銘軒競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

距草屯鎮長補選尚有1個月時間，民進黨候選人蔡銘軒於今天（17日）公開說明其四大福利政策，並澄清福利政策經費來源，同時邀請綠營中彰投區域立法委員們合體站台。

蔡銘軒四大福利政策記者會今天下午在其競選總部召開，羅美玲、何欣純、陳素月、黃秀芳、陳秀寶等立委都出席陪同；蔡銘軒表示，國民黨對手簡賜勝近來一直質疑其福利政策是債留子孫，他再度解釋財源都來自於公所的公共造產收益：包括商場租金、停車場租金以及公設場館(演藝廳)等租金收入，每年近兩億元，他們會妥善運用並回饋給鄉親。

▲南投縣議員蔡銘軒參加草屯鎮長補選，公布四大福利政策。（圖／蔡銘軒競選總部提供）

何欣純表示，南投縣屬高齡化社會且存在城鄉差距，且近年來物價逐年上漲，蔡銘軒主張敬老津貼從3000加碼變成5000元，能讓長輩能感到被重視，加上中央政府採取多元化長照政策，讓長輩的日常生活能夠過得更開心，並減輕子女負擔能安心就業。

陳素月說，蔡銘軒從小在草屯成長、也擔任草屯商圈理事長多年，近幾年一直在協助店家轉型、青年創業，尤其疫情後店家經營不易，所以提出透過公共造產收入來發放消費券2000元，藉此促進經濟活絡，吸引鎮民消費、也可以認識更多在地商家；黃秀芳指出，現在年輕人生活負擔很重，為鼓勵鎮民生育、減輕育兒的經濟負擔，蔡銘軒也提出0至3歲扶幼津貼每月發2000元，希望增加人口數，也使草屯有機會早日升格為市。

陳秀寶補充，蔡銘軒特別提出為鎮民投保團體意外險，顯見對於鄉親疼惜之心；他們擔任民意代表以來，都處理過民眾家中成員突發意外事故，讓家中成員恐慌失措、家庭陷入困境的案例，這項政策能讓鄉親及時獲得有效的資源幫助、渡過難關。

洪國浩強調，他過去在有全國第一大鎮地位的草屯鎮長任內，讓財政困難、負債幾億元的鎮庫轉虧為盈，蔡銘軒在決定參加補選時，也來跟他請益探討未來的藍圖及方向，其提出的四大政策絕對可行，他也相信蔡銘軒能擔任草屯未來的掌舵手；羅美玲說，在接下來的二十幾天選戰裡，一定盡力爭取鎮民的支持，與蔡銘軒一同來實現四大福利政策，讓草屯鎮成為全國第一幸福大鎮。

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