高雄「亞灣藝術節」聖誕前夕登場！集結上百藝術家　雙展區免費看

▲承億酒店將舉辦「第3屆亞洲插畫藝術博覽會」，今年更擴大展區到高雄港旅運中心，舉行特展「藝術大入港：漫波」。（圖／承億提供／部分為亞洲插畫藝術博覽會過往活動照，下同）

記者林育綾／綜合報導

今年高雄歲末充滿藝術氣息！承億集團主辦「2024亞灣藝術節」，除了在承億酒店舉行「第3屆亞洲插畫藝術博覽會」，將14、15樓客房變身40個藝術展間；還首次在高雄港旅運中心規劃特展「藝術大入港：漫波」，集結台日韓百位藝術家，12月20日起雙展區免費兌票入場。

承億表示，「亞洲插畫藝術博覽會」來到第3屆，過往每屆都吸引超過千人觀展；今年更擴大舉辦，將展區延伸到海上國門「高雄港旅運中心」，打造高雄年度最大藝文盛事「2024承億亞灣藝術節」。

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▲承億酒店「第3屆亞洲插畫藝術博覽會」，將飯店14樓、15樓客房變身40個藝術展間。



●第3屆亞洲插畫藝術博覽會

「第3屆亞洲插畫藝術博覽會」在聖誕節前夕12月20日至12月22日開展，今年主題為「走進我的藝術主場」，賦予觀者成為主人翁的角色，鼓勵每個人成為生活的收藏家，將藝術作品視為自己生活中的一部分，讓收藏變得更有個人特色化。

今年將飯店14樓、15樓客房變身40個藝術展間，共有百位參展單位與藝術家參與，其中還首度邀請到韓國微風藝博會Breeze Art Fair共同推出聯名展會，將有數10位韓國藝術家參展進駐。

同時特邀6位藝術家，包括Kaori Watanae渡邉香織、消極男子、朱緹、潘奕丞、Ballboss、練佳昕，５位亮點藝術家昴咪、Emily Liu、張梓鈞、cincin、王浥函一同交流。還有台灣藝術大學書畫藝術學系、嘉義大學視覺藝術學系的學生們共襄盛舉，對新銳藝術家與產學合作給予強力支持。

▲▼「第3屆亞洲插畫藝術博覽會」客房將變身藝術展間。（圖／承億提供／此為亞洲插畫藝術博覽會過往活動照）



參展商IDEAs Taiwan愛迪思台灣，將攜手KAS高雄美國學校一群熱愛繪畫的媽媽們，在亞洲插畫藝術博覽會舉辦「藝術與愛的力量」慈善義賣油畫美展，以「為罕病而畫」為使命，匯聚85位慈善藝術家、展出106幅作品，創下大會首次展間人數、作品數量最多的紀錄。此次慈善義賣的收益，將幫助社團法人台灣雷特氏症病友關懷協會。

除了14、15樓有40個藝術展間之外，更與藝術家陳廷晉合作，在承億酒店25樓大打造公共展區「陳廷晉木雕創作」，7樓承風書店則攜手MIE ISHII 與馬尼尼為，設立公共藝術展區，活動期間也規劃系列講座與工作坊，講師包含馬尼尼為、王妤璇、Avocado Art Lab，開放免費入場，民眾可於線上報名。

●高雄港旅運中心特展「藝術大入港：漫波」

年初黃色小鴨旋風席捲高雄，帶動「高雄港旅運中心」人潮，平時也有豪華郵輪停靠，是南台灣十分重要的海上門戶，如今承億打造為「藝術國門」 ，成為民眾在日常生活，就可沉浸享受的藝術平台。

「2024承億亞灣藝術節」第2展區，即在高雄港旅運中心帶來特展「藝術大入港：漫波」，自12月20日至2025年2月2日展出，展期長達45天，陪民眾一起渡過聖誕節、跨年、燈會、春節。

高雄港旅運中心特展「藝術大入港：漫波」特邀台日6位藝術家串連展演，包括：飯川雄大、程仁珮、MAKOTO、迷母豐盛、寧芮潔、近藤 悟，以「漫波」為題，邀民眾漫步於高雄溫暖的日光下，感受海港的波光悠閒。

▲承億主辦「2024亞灣藝術節」，藝術家寧芮潔將在12月20日，於高雄港旅運中心「海韻藝術廣場」帶來令人驚豔的行為藝術表演。（圖／承億提供）

另外，藝術家寧芮潔將在開展12月20日當日下午15:00－15:10，在高雄港旅運中心「海韻藝術廣場」帶來令人驚豔的行為藝術表演。

「2024承億亞灣藝術節」也特別在12月20日開展當晚19:30-21:30，於承億酒店24樓池畔酒吧舉辦藝術派對貴賓之夜，打造聯名小點、調酒、無酒精雞尾酒，民眾只要在線上購入「承億藝術之友」尊榮票，即可入場享受融合藝術、美食、調酒與音樂的精采饗宴。