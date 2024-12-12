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高雄跨年「高空派對」一次看！辣妹DJ電音狂歡　無限暢飲嗨到2025

▲承億酒店推出雙層樓雙派對。（圖／承億酒店提供）

▲高雄跨年不怕無處去，飯店推出高空倒數派對，DJ熱力演出、酒水暢飲。（圖／承億酒店提供）

記者許宥孺／高雄報導

2024年即將迎來尾聲，想好要怎麼狂歡了嗎？高雄星級飯店紛紛推出高空酒吧狂歡派對，義大皇家飯店、天悅飯店可以最近距離觀賞到義大世界999秒超大型煙火，而萬豪酒店也會以1100吋巨幅螢幕轉播煙火；承億酒店延續去年推出雙層樓雙派對，邀請DJ狂歡整晚；英迪格酒店有全高雄唯一的露天酒吧，邀請到亞洲百大DJ電音嗨爆整夜。《ETtoday新聞雲》整理高雄9家飯店跨年派對，趕快揪朋友狂歡跨年吧！

■義大皇家酒店
義大世界每年施放長達999秒超大型煙火，為南臺灣最具代表性跨年活動。義大皇家就店推出「義起跨年 星光宵夜」宵夜特區，於晚間10點起在酒店大廳車道區提供，主打頂級食材料理，成人每位1580元，7到12歲孩童每位690元，3到6歲幼童200元起，並另加一成服務費。

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▲義大跨年煙火秀。（圖／義大世界提供）

▲義大皇家酒店、義大天悅飯店可以第一排欣賞義大世界跨年煙火秀。（圖／義大世界提供）

■義大天悅飯店
倒數跨年前，必須先填飽肚子。天悅飯店9樓空中花園推出星空BBQ，自晚間7點30分開始，賓客可以在摩天輪下品嘗多種熟食與現煎燒烤料理，成人每位3500元，小孩每位2500元。偏好室內用餐也可選擇「天悅咖啡廳」，晚間9點起提供酒類、飲品無限暢飲，只要1299元。

■高雄萬豪酒店
高雄萬豪酒店31日舉辦2025璀璨星夜跨年派對」，長達3小時的音樂表演，期間供應精緻小點與飲品暢飲，活動高潮於凌晨0點，將透過1100吋巨幅LED螢幕即時轉播義大世界長達999秒的跨年煙火，點燃2025年的璀璨開端。當晚更精心準備豪禮抽獎，獎項囊括餐飲禮券、住宿券及SPA體驗券，超過20項的獎品，總價值逾10萬元，最大獎可免費入住套房乙晚。派對每人1880元，15日前享有早鳥優惠1780元。

▲高雄萬豪酒店將在1100吋的巨幅LED螢幕即時轉播義大世界999秒煙火。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲高雄萬豪酒店將在1100吋的巨幅LED螢幕即時轉播義大世界999秒煙火。（圖／高雄萬豪酒店提供）

■晶英國際行館
歲末狂歡，晶英國際行館將以動感樂團演出、酒水暢飲及倒數活動，共度一場難忘的跨年派對。業者邀請到「福客流行樂團」3位主唱帶來精彩演唱，並提供調酒暢飲，與賓客熱鬧迎接2025。入場費不含服務費，每人3000元。

▲雲垂樓享受福客流行樂團演出、酒水暢飲及倒數活動。（圖／晶英國際行館提供）

▲雲垂樓享受福客流行樂團演出、酒水暢飲及倒數活動。（圖／晶英國際行館提供）

■御盟國際驛館《Chun Bar･春 酒吧》
御盟國際驛館「Chun Bar・春 酒吧」今年跨年活動聚焦於70-80年代西洋金曲，將以熱鬧的DJ秀方式呈現，搭配限定酒水無限暢飲及炸物拼盤套組，打造狂歡音樂派對 。值得一提的是，酒款品項當中的「藍色小精靈」 ，是由國際名廚江振誠為酒吧研發的獨家創意調酒。兩人同行套票2025元。

▲春酒吧邀請高雄知名DJ AFEN，打造狂歡音樂派對。（圖／御盟國際驛館提供）

▲春酒吧邀請高雄知名DJ AFEN，打造狂歡音樂派對。（圖／御盟國際驛館提供）

■承億酒店
坐落亞洲新灣區的承億酒店，今年仍延續推出雙舞台跨樓層跨年派對，24樓有全台唯一的高空無邊際透明泳池，規劃由DJ甜心Lighley心恩、Candice糖糖、Ellie 及四位女Dancer輪番演出；27樓則為高空饒舌派對，邀請綜藝天王吳宗憲之子鹿希派擔綱主持，饒舌界天菜SOWUT、ANBA、PNC、大成、6yi7 接力登場。一般暢飲站票一人2200元，室內、外4人暢飲坐票1萬8000元/桌，無論購買哪個票種，都能在24、27樓玩到爽。

▲承億酒店推出雙層樓雙派對。（圖／承億酒店提供）

▲承億酒店推出雙層樓雙派對。（圖／承億酒店提供）

■H2O水京棧國際酒店
位於北高雄巨蛋商圈的H2O Hotel，今年跨年夜晚間8點，在頂樓泳池酒吧舉辦倒數派對，現場有Live音樂演奏、摸彩活動搭配多款酒水無限暢飲，每人贈送起司火腿拼盤乙份、倒數氣泡酒乙杯，並贈送發光造型眼鏡。不想人擠人又想和朋友狂歡暢飲，絕對能盡情享受。入場費每人1800元+10%，5人同行1人免費。

▲H2O Hotel頂樓泳池酒吧推出跨年派對，現場LIVE BAND嗨到最後一刻。（圖／H2O水京棧國際酒店提供）

▲H2O Hotel頂樓泳池酒吧推出跨年派對，現場LIVE BAND嗨到最後一刻。（圖／H2O水京棧國際酒店提供）

■高雄英迪格酒店
高雄中央公園英迪格酒店高空酒吧「Pier No.1」，是高雄唯一全露天酒吧，坐擁270度城市夜景。31日將舉辦「Wild White 炫光霓虹」跨年派對，結合螢光霓虹彩繪主題與打卡點，入場享精選酒水暢飲，由MC熱場帶領4小時不斷電DJ SHOW演出，邀請到亞洲百大DJ女神Molly、甜心動感DJ Doris、赤崁少年魏買加，奢侈組合用電音嗨爆一整夜。早鳥單人入場1980元，雙人套票3580元。

▲高雄英迪格酒店。（圖／英迪格酒店提供）

▲高雄英迪格酒店邀請到亞洲百大DJ女神Molly。（圖／英迪格酒店提供）

■hotel Dùa
hotel Dùa 頂樓的餐廳「'etage 15」，可以俯瞰整個高雄市的璀璨夜景，遠眺迷人的港灣區。今年高空派對有整晚Buffet、酒精飲品無限暢飲，分為晚間6點至9點晚餐場、晚間9點30分至隔日凌晨12點45分跨年場，以及晚間6點至隔日凌晨12點45分的晚餐跨年場，售票價格依序為1680、1880、2500，另加10%服務費。跨年場次有加碼DJ演出，入場享好禮抽獎，頭獎可以免費住一晚hotel Dùa墾丁館或高雄館 。

▲hotel Dùa頂樓的餐廳「`etage 15」跨年派對分為三種售票方式。（圖／hotel Dùa提供）

▲「`etage 15」跨年派對抽獎有機會抽到西餐廳餐飲抵用券，頭獎是免費住一晚。（圖／hotel Dùa提供）

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