江振誠最終季菜單40萬人瘋搶　改當教練！高雄也能吃到他的味道

▲江振誠聯手營養師主廚陳博玄共譜「Cho Restaurant・秋 法餐」新菜單。（圖／S･S･A･W提供）

記者許宥孺／高雄報導

國際名廚江振誠宣布退休倒數，最終季菜單吸引40萬人搶訂，就怕再也吃不到名廚料理，不過事實上，他目前擔任御盟集團旗下餐飲品牌S･S･A･W的顧問，「秋 法餐」12月3日將推出他監製調整過的菜單，這份菜單也是他的後輩陳博玄一手打造，饕客仍吃的到江振誠一手調教出來的美味。此外，承億酒店「Papillon」法式餐廳與知名義大利麵品牌、瑞士腕錶品牌推出240席位限量菜單，即日起開放預訂。

江振誠告訴《ETtoday新聞雲》，RAW營運的10年間，服務了30多萬人次，而最終季菜單《The Last Dance》就吸引近40萬人搶著訂位，也就是說，餐廳可以10年內都不愁沒有消費者上門。不過他不會戀棧，希望未來留給年輕人發揮，他將致力培育更多米其林主廚。

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江振誠即將從廚師轉為國際廚藝學院「校長」，此外，他也擔任S･S･A･W餐飲顧問，他認為自己的角色就像是一位教練，幫助4家餐廳改造升級。而喜愛江振誠美食的饕客也不必擔心是絕響，因為S･S･A･W主廚陳博玄也曾是RAW的料理人，曾有樂沐、RAW及UKAI 等多家頂尖餐廳的歷練，12月3日「秋 法餐」將推出由江振誠指導的冬季菜單，撫慰沒能搶到《The Last Dance》的饕客。

▲▼江振誠與S･S･A･W推出聯名巧克力禮盒，由他一手監製。（圖／記者許宥孺攝）

此外，江振誠今日也在高雄舉辦「巧克力的搭配美學」講座，並發表他所監製的聯名巧克力禮盒，靈感啟發於S･S･A･W旗下4家不同型態的餐廳，口味有蘇格蘭威士忌海鹽、草莓優格冰淇淋、法式榛果白味噌、單一莊園精選咖啡。

另一方面，二度榮獲米其林推薦餐廳的承億酒店「Papillon」法式餐廳，宣布攜手台北知名手工義大利麵品牌「PASTA & CO.」與瑞士鐘錶品牌「ORIS」，12月4日至7日晚間時段推出冬季限量《七魚盛宴》，活動期間每日用餐僅限60席，即日起開放預訂。

▲▼承億酒店「Papillon」攜手手工義大利麵品牌「PASTA & CO.」、瑞士鐘錶品牌「ORIS」推出4天限時菜單《七魚盛宴》。（圖／承億酒店提供）

承億酒店在今年夏天迎來法國米其林主廚Fabien Vergé，曾在米其林三星法式高級餐廳「Le Meurice」工作，他在廚藝路上致力賦予食材本質純粹的味道，並結合成長背景、遊歷見聞作為創作菜色的靈感。Timothy Lu 呂學明主廚是台北 Pasta & Co. 的創辦人，致力於為了下一代守護海洋資源，使用當地優質的食材，手工製作新鮮義大利麵。

Papillon與PASTA & CO.兩大米其林星級主廚Fabien Vergé與Timothy Lu特別聯手，將在聖誕節前夕推出冬季限量菜單，並於餐期展示海洋永續理念的腕錶。

▲Papillon主廚Fabien Vergé(右)、 Pasta&Co.創辦人呂學明(左)。（圖／記者許宥孺攝）