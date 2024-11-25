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慶中華隊奪冠！高雄buffet明後天買1送1　飯店餐飲住宿優惠看這

▲高雄帕里巴黎自助餐廳。（圖／聯上大飯店提供）

▲高雄帕里巴黎自助餐廳明後天晚餐時段限量買一送一。（圖／聯上大飯店提供）

記者許宥孺／高雄報導

中華隊擊敗日本奪世界12強賽冠軍，餐飲業紛紛推出祭品文慶祝。漢來海港今日午餐推出限量買一送一，吸引不少民眾排隊搶優惠，明後天(26、27日)則有帕里巴黎吃到飽餐廳接力，晚餐時段限量買一送一，《ETtoday新聞雲》整理高雄飯店住宿、餐飲優惠一次看。

▲漢來海港今日中午買一送一。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲漢來海港今日中午買一送一，民眾衝刺排隊。（圖／記者許宥孺翻攝）

「慶祝中華隊奪冠，限量20組買一送一！」漢來海港巨蛋店今日還沒到營業時間，店門口就出現大批排隊人潮，由於限量只有20組，還有民眾一出電梯就開始衝刺搶優惠。民眾說，昨晚看到祭品文，今天早上10點半就進來了！

今天沒有搶到沒關係，聯上大飯店吃到飽餐廳「帕里巴黎」26、27日推出三餐全面86折，晚餐限量30組買一送一，下午4點30分開放拿號碼牌排隊。

▲三分春色推出金萱茶買一送一。（圖／三分春色提供）

▲三分春色推出金萱茶買一送一。（圖／三分春色提供）

高雄起家的手搖飲連鎖品牌「三分春色」，即日起全台103家門市推出「嚴選金萱茶」買一送一，不過優惠時間有限制，25日是下午5點至晚間8點；26、27日是下午2點至晚間8點，僅限現場購買，線上點餐、外送不適用，每人限購一組。

▲高雄福華大飯店 SmileOne精緻涮涮鍋A5和牛買一送一。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄福華大飯店 SmileOne精緻涮涮鍋A5和牛買一送一。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄福華大飯店即日起至29日也推出HoviiCafe全品項飲品、麵包同品項買1送1；珍珠坊招牌砂鍋魚頭鍋外帶優惠700元；江南春經典酸菜白肉鍋外帶優惠666元； SmileOne精緻涮涮鍋內用頂級日本A5和牛系列買一送一。

高雄承億酒店則推出「凱旋歸來」住宿專案，即日起至12月8日開放預定，入住入其為即日起至2025年1月24日的週日至週四。專案需加入LINE@好友，於對話欄輸入關鍵字「凱旋歸來」取得4800元起優惠專案，至多可入住4人，也就是說一人最低只要1200元。

高雄圓山大飯店即日起至12月10日，袐境餐酒館、大廳咖啡廳、萬福中餐廳，消費即享88折+原價10 ％服務費。萬壽廳假日自助餐享四人同行一人免費+原價10 ％服務費。圓山棒球泡芙買一送一。平日市景雙人客房3000元起，再送2客早餐。

▲▼義大世界。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲義大世界即日起至27日，全票買一送一。（圖／記者許宥孺翻攝）

義大世界歡慶台灣奪冠，即日起至27日推出全票買一送一，僅限於現場售票亭購買。此外，27日到義大世界購物廣場金色三麥消費，內用就送一杯500c.c.啤酒。

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