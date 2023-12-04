　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市國際管樂節7場次國外團隊門票　12／1兩廳院開賣

▲▼ 日本4支金獎管樂團隊聯袂來嘉「2023嘉義市國際管樂節」室內音樂會售票開搶！。（圖／嘉義市政府提供）

▲日本4支金獎管樂團隊聯袂來嘉「2023嘉義市國際管樂節」室內音樂會售票開搶。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

全臺最具代表性的管樂節慶「2023嘉義市國際管樂節」即將於12/15登場，今年管樂節邁入第31屆，特別邀請來自芬蘭、日本、香港、澳門、馬來西亞等國際知名團隊共襄盛舉，超過13組團隊與音樂家輪番來臺，再創歷史新高。其中有許多首次來臺灣演出的國際優勝隊伍與勇奪全日本大賽金獎的超強卡司，將與臺灣各地優秀隊伍，於嘉義市音樂廳、中正公園、文化公園及社區產業商場等最貼近大眾生活的場域，帶來超過70場音樂會，譜出美妙的獨嘉樂章。
 

▲▼ 日本4支金獎管樂團隊聯袂來嘉「2023嘉義市國際管樂節」室內音樂會售票開搶！。（圖／嘉義市政府提供）

管樂節室內音樂會門票已開放搶票！今年將於嘉義市音樂廳舉辦11場室內音樂會，邀請到7支國外團隊、4支國內團隊進行演出且各團實力堅強，全部大有來頭。日本北海道教育大學岩見澤分校管樂團是全日本音樂專業教育項目最多、培育眾多優秀師資的學校；澳門青年管樂團在「第二十屆歐洲中部管樂節」勇奪冠軍；日本山形中央高等學校吹奏樂部於「全日本管樂合奏大賽」獲得最優秀獎；日本玉川學園吹奏樂部連續5年榮獲「全國吹奏樂比賽」金牌獎。特別要介紹今年的人氣團隊日本習志野高等學校吹奏樂部、日本瀧川第二高等學校吹奏樂部均為連續蟬聯「全日本行進管樂大賽」及「全日本吹奏樂大會」雙料金獎團隊；日本關東學院高校及大洗高校吹奏樂部均為「全日本遊行大會」金賞得主，4支金獎團隊首度齊聚嘉義，也將參加12/16(六)踩街嘉年華與大型晚會帶來精彩絕倫的行進管樂演出，讓樂迷大飽耳福！

▲▼ 日本4支金獎管樂團隊聯袂來嘉「2023嘉義市國際管樂節」室內音樂會售票開搶！。（圖／嘉義市政府提供）

管樂節活動一路從12/15延續至1/1，除了每年必定朝聖、遠近馳名的「踩街嘉年華」與「大型晚會」將於12/16 （週六）登場，今年更加碼於12/17（日）下午3點特邀全日本行進大賽金獎、享負盛名的 「Blue-Hawks 魔幻青鷹」日本大洗高校於嘉義市體育場帶來【嘉管30+1 獨嘉表演 Special Marching Show】專場演出，大洗高校將以超過90人大編制、原創節目High翻嘉義，絕對精采可期！

▲▼ 日本4支金獎管樂團隊聯袂來嘉「2023嘉義市國際管樂節」室內音樂會售票開搶！。（圖／嘉義市政府提供）

2023嘉義市國際管樂節室內音樂會，7場次國外團隊演出門票已於12/1早上11點，在兩廳院售票系統 https://www.opentix.life/ 準時開賣，票價為100元、200元、300元，於12月9日前（含）購票可享早鳥票9折優惠、20 人以上團體購票可享 85 折優惠、身障人士及陪同者（限1人）購票可享 5 折，上述優惠100元恕不折抵。

由國內團隊演出的4個場次，將於12/8（五）起開放索票。自開放索票日起，每日上午9點至下午5點，本次將發放排隊索票民眾號碼牌，自上午8點30分開始發放號碼牌。歡迎民眾前往嘉義市政府文化局一樓服務臺索取音樂會門票，每人同一場次限索 2 張，索完為止。其他活動詳情請至活動網站查詢：https://www.chiayiband.com.tw/ ，歡迎關注嘉義市國際管樂節Facebook粉絲團，追蹤活動最新消息：https://www.facebook.com/chiayiband/ 。

【活動資訊】

2023/12/02（六）暖聲巡演第一站
地點：家樂福嘉義店（嘉義市西區博愛路二段ㄇ461號）
團隊：嘉頌簧片重奏團

2023/12/03（日）暖聲巡演第二站
地點：嘉義市玉山路底【花海生活節】活動場域
團隊：嘉頌簧片重奏團

2023/12/15-01/01 室內外音樂會
地點：嘉義市音樂廳、文化公園、中正公園

2023/12/16（六）14:00-17:00 管樂踩街嘉年華
地點：嘉義市中山路噴水池圓環

2023/12/16（六）17:30-21:00 大型晚會 – 變換隊形演出
地點：嘉義市體育場

2023/12/17（日）15:00-16:00 嘉管30+1 獨嘉表演 Special Marching Show
地點：嘉義市體育場
團隊：日本大洗高等學校吹奏樂部

 
ET快訊
燈光比東京巨蛋暗　日本監督點出台北大巨蛋缺點
快訊／FTISLAND崔敏煥離婚　妻子證實：走各自的路
留美女碩士偕男友鐵鎚殺父！曾留美7年有逃亡之虞　延押2個月
快訊／下班注意！國1北上事故　占用所有車道
快訊／宜蘭縣警局遭搜索！　2警被帶走
台61死亡車禍　瞬間畫面曝！家人悲痛領回遺體
陳耀訓蛋黃酥明開搶！　官方提醒6事項
快訊／7縣市大雨特報！　下班小心雨彈
快訊／北市街頭互砍2死　重傷男出院聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園112學年度學生音樂比賽　干心菱、陳泓榤、曾慶稦表現亮眼

緩解鼻塞良藥竟成安毒原料　南投縣加強稽查麻黃素製劑流通管理

嘉義縣精準運動計畫成果發表　落實在地老化

總統盃拳擊錦標賽衛冕成功　內埔農工重炮手徐澔2年奪3金

呈現各種樣態的母女關係　《桃園母女圖鑑》12／9馬祖新村首演

中正大學企管系在職碩士班　12／12起免筆試招生報名中

嘉義市國際管樂節7場次國外團隊門票　12／1兩廳院開賣

桃園加強管制烏賊車　內壢空氣品質維護區明年元旦上路

AI時代公務員必上的5堂課　智慧桃園學院開跑

音樂會串聯毛小孩領養　蔡宗豪揪你一起來招「柴」進寶！

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

與閨蜜們玩「不重複遊戲」　依6顏色挑選測彼此默契！

3男持打火機狂噴殺蟲劑 中壢大賣場險遭炸毀！

「aespa雙人舞台」升降台出問題！　Karina、Giselle穿裙「霸氣跨上舞台」

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

桃園112學年度學生音樂比賽　干心菱、陳泓榤、曾慶稦表現亮眼

緩解鼻塞良藥竟成安毒原料　南投縣加強稽查麻黃素製劑流通管理

嘉義縣精準運動計畫成果發表　落實在地老化

總統盃拳擊錦標賽衛冕成功　內埔農工重炮手徐澔2年奪3金

呈現各種樣態的母女關係　《桃園母女圖鑑》12／9馬祖新村首演

中正大學企管系在職碩士班　12／12起免筆試招生報名中

嘉義市國際管樂節7場次國外團隊門票　12／1兩廳院開賣

桃園加強管制烏賊車　內壢空氣品質維護區明年元旦上路

AI時代公務員必上的5堂課　智慧桃園學院開跑

音樂會串聯毛小孩領養　蔡宗豪揪你一起來招「柴」進寶！

開放2.5萬人？議員盼亞錦賽大巨蛋加開席次　蔣萬安允諾找遠雄溝通

日本監督讚中華隊投手實力佳　社會人年輕組放眼3年後亞運

全美現有房屋銷售量創23年新低！　比2008年還慘

宮廟開光雞裝上天師手臂　「手持木劍當道長」氣勢100分笑翻千人

大支揭2專輯「隔了9年原因」：沒有熱情撐不過來

桃園112學年度學生音樂比賽　干心菱、陳泓榤、曾慶稦表現亮眼

美國前大使疑當共產黨間諜被捕！　美聯社爆：為古巴政府工作

魔芋爽吃了停不下！營養師揭「2添加物」讓人上癮：兒童少吃

入厝禮眉角多　內行建議清單：鍋碗瓢盆、風水小物都入列

快訊／FTISLAND崔敏煥離婚　妻證實「6年婚斷」：決定走各自的路

薔薔搭埃及火車「遭車長性騷擾」　摸手「順勢摸進去」..無奈：能怎麼樣？

地方熱門新聞

大哥的女兒林佳瑩選嘉義東石鄉長

2023台南河樂燈區聖誕點燈

日管處辦理日月潭觀光圈成果發表會

南投玉山文化節即日起登場

王家貞力邀參加管中閔演講會

國考達人退休拾畫筆　獲亞洲傑出精英藝術節大賽冠軍

新小北商圈業者感謝南消讓火災損失降最低

三重玫瑰立體停車場開工　2026年完工

做工行善&愛心義剪推動愛的循環力量

2023山谷燈光節　梨山谷關齊亮

2.2萬玉璽酒限量開賣　金門4千幸運兒獲入手機會

屏東婦徘徊路旁　潮州警查出身分助返家

台東知本溫泉季　延長亮燈至明年2/25

嘉藥青銀共學暖心也暖胃樂開懷

更多熱門

相關新聞

嘉義市管樂節！　54團體踩街走秀

嘉義市管樂節！　54團體踩街走秀

2020嘉義市國際管樂節踩街嘉年華19日下午2時於中央噴水圓環登場，今年總共有54支團隊演出，刷新史上規模最大、人數最多新紀錄。開場演出由日籍美裔指揮梶間聡夫老師，結合他拉喇叭團及高雄市民管樂團、BASLinE舞團等的融合表演，帶動全場節奏感十足！現場隨後由市長黃敏惠宣布「踩街嘉年華正式啟動」！而今年特別設計印有第29屆嘉義市國際管樂節LOGO的特製口罩，並提醒大家瘋管樂不忘防疫。

嘉義市國際管樂節18日登場

嘉義市國際管樂節18日登場

馬拉松補給品「太澎派」讓人傻傻分不清楚

馬拉松補給品「太澎派」讓人傻傻分不清楚

嘉義國際管樂節14日登場

嘉義國際管樂節14日登場

關鍵字：

嘉義市國際管樂節

讀者迴響

熱門新聞

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！點名謝金燕：退步了

3屁孩燒掉家樂福！恐面臨天文數字求償

母獅吞下小獼猴　遊客曝現場狀況

害中壢家樂福起火　3屁孩留現場看救災

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

即／新北幼教師騎機車趕上班　撞死過馬路老伯

快訊／印尼大規模火山爆發！海嘯恐襲擊沖繩

男星遭虐殺　女友被逼聽慘叫

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

台灣缺工又低薪　華人1觀念害慘

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

換到現在最滿意！這代iPhone超耐操

五月天「最慘下場被禁演」！大陸1場賺6億卻爆假唱

高雄男持美工刀攻擊　員警噴滿地血送醫

更多

最夯影音

更多
4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭
Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面