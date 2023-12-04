嘉義市國際管樂節7場次國外團隊門票　12／1兩廳院開賣

▲日本4支金獎管樂團隊聯袂來嘉「2023嘉義市國際管樂節」室內音樂會售票開搶。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

全臺最具代表性的管樂節慶「2023嘉義市國際管樂節」即將於12/15登場，今年管樂節邁入第31屆，特別邀請來自芬蘭、日本、香港、澳門、馬來西亞等國際知名團隊共襄盛舉，超過13組團隊與音樂家輪番來臺，再創歷史新高。其中有許多首次來臺灣演出的國際優勝隊伍與勇奪全日本大賽金獎的超強卡司，將與臺灣各地優秀隊伍，於嘉義市音樂廳、中正公園、文化公園及社區產業商場等最貼近大眾生活的場域，帶來超過70場音樂會，譜出美妙的獨嘉樂章。



管樂節室內音樂會門票已開放搶票！今年將於嘉義市音樂廳舉辦11場室內音樂會，邀請到7支國外團隊、4支國內團隊進行演出且各團實力堅強，全部大有來頭。日本北海道教育大學岩見澤分校管樂團是全日本音樂專業教育項目最多、培育眾多優秀師資的學校；澳門青年管樂團在「第二十屆歐洲中部管樂節」勇奪冠軍；日本山形中央高等學校吹奏樂部於「全日本管樂合奏大賽」獲得最優秀獎；日本玉川學園吹奏樂部連續5年榮獲「全國吹奏樂比賽」金牌獎。特別要介紹今年的人氣團隊日本習志野高等學校吹奏樂部、日本瀧川第二高等學校吹奏樂部均為連續蟬聯「全日本行進管樂大賽」及「全日本吹奏樂大會」雙料金獎團隊；日本關東學院高校及大洗高校吹奏樂部均為「全日本遊行大會」金賞得主，4支金獎團隊首度齊聚嘉義，也將參加12/16(六)踩街嘉年華與大型晚會帶來精彩絕倫的行進管樂演出，讓樂迷大飽耳福！

管樂節活動一路從12/15延續至1/1，除了每年必定朝聖、遠近馳名的「踩街嘉年華」與「大型晚會」將於12/16 （週六）登場，今年更加碼於12/17（日）下午3點特邀全日本行進大賽金獎、享負盛名的 「Blue-Hawks 魔幻青鷹」日本大洗高校於嘉義市體育場帶來【嘉管30+1 獨嘉表演 Special Marching Show】專場演出，大洗高校將以超過90人大編制、原創節目High翻嘉義，絕對精采可期！

2023嘉義市國際管樂節室內音樂會，7場次國外團隊演出門票已於12/1早上11點，在兩廳院售票系統 https://www.opentix.life/ 準時開賣，票價為100元、200元、300元，於12月9日前（含）購票可享早鳥票9折優惠、20 人以上團體購票可享 85 折優惠、身障人士及陪同者（限1人）購票可享 5 折，上述優惠100元恕不折抵。

由國內團隊演出的4個場次，將於12/8（五）起開放索票。自開放索票日起，每日上午9點至下午5點，本次將發放排隊索票民眾號碼牌，自上午8點30分開始發放號碼牌。歡迎民眾前往嘉義市政府文化局一樓服務臺索取音樂會門票，每人同一場次限索 2 張，索完為止。其他活動詳情請至活動網站查詢：https://www.chiayiband.com.tw/ ，歡迎關注嘉義市國際管樂節Facebook粉絲團，追蹤活動最新消息：https://www.facebook.com/chiayiband/ 。

【活動資訊】

2023/12/02（六）暖聲巡演第一站

地點：家樂福嘉義店（嘉義市西區博愛路二段ㄇ461號）

團隊：嘉頌簧片重奏團

2023/12/03（日）暖聲巡演第二站

地點：嘉義市玉山路底【花海生活節】活動場域

團隊：嘉頌簧片重奏團

2023/12/15-01/01 室內外音樂會

地點：嘉義市音樂廳、文化公園、中正公園

2023/12/16（六）14:00-17:00 管樂踩街嘉年華

地點：嘉義市中山路噴水池圓環

2023/12/16（六）17:30-21:00 大型晚會 – 變換隊形演出

地點：嘉義市體育場

2023/12/17（日）15:00-16:00 嘉管30+1 獨嘉表演 Special Marching Show

地點：嘉義市體育場

團隊：日本大洗高等學校吹奏樂部