嘉義市國際管樂節首見　日本二頂尖金獎團隊同台演出

▲▼ 嘉義市國際管樂節樂音史上第一次!日本二支頂尖金獎團隊音樂廳同台演出 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

今年嘉義市國際管樂節邀請到的國際團隊陣容堅強！室內音樂會特別邀請到曾獲全日本遊行大會金獎的日本關東學院高等學校吹奏樂部，以及甫獲得全日本行進大賽金獎的「Blue-Hawks 魔幻青鷹」日本大洗高校吹奏樂部，各演出上下半場，演出震撼人心、魅力十足。兩支日本金獎團隊音樂廳同台演出，連日本關東學院高等學校吹奏樂部的指導老師也說這是史上第一次，若在日本同台演出一定票房秒殺，嘉義市市民太有福了！

市長黃敏惠表示，今晚也是贊助單位中油之夜，感謝今晚特別出席的台灣中油股份有限公司煉製研究所蔡銘璋所長、溶劑化學品事業部林珂如執行長，非常感謝中油多年來贊助支持管樂節，讓管樂節能舉辦得更加精采！也感謝日本大洗高校吹奏樂部為了參加嘉義市國際管樂節，停留嘉義市多日，並帶來多場優質演出，這股藍色旋風的魅力已風靡嘉義市！而日本關東學院高等學校吹奏樂部，不僅是逾70年具有悠久歷史的團隊，更是全日本遊行大會的常勝軍，能欣賞這兩個優秀團隊同場演出，互相激發出的美妙樂音，這樣的機會實在很難得！以音樂進行國際文化交流，以嘉義市作為國際級管樂演出的平台，是嘉義市國際管樂節這31年來秉持不懈的精神。

文化局表示，這次日本關東學院高等學校吹奏樂部由指導老師上杉雄一領團，陣容包含國、高中生，帶來「Make His Praise Glorious」、「Past of Masterpiece」、「Color Guard Show」等曲目演出，樂迷們無不沉浸在青春洋溢的管樂表演。接續演出的「魔幻青鷹」日本大洗高校吹奏樂部，指導老師有國淨光、吉水淳子、下悠太的帶領下，帶來「跨越海洋的握手」、「雷神」、「米奇」等曲目精彩演出，據指導老師有國淨光所述，其輪步訓練是要求不論身材高矮，每一步就是62.5公分，走八步就是5公尺，在此訓練下，從最簡單的直線走位、縱橫走位、斜交叉隊形，到最複雜的花式隊形變化，愈趨複雜精彩。正是如此精彩的表演，「魔幻青鷹」12月17日在嘉義市立體育場帶來Special Marching Show【嘉管30+1 獨嘉表演】專場演出後，樂迷們仍意猶未盡，紛紛搶買12月18日這場室內音樂會演出場次。

日本大洗高校吹奏樂部除了表演管樂，平日也由吉水淳子老師指導音樂合唱，此次特別帶來溫暖人心及祈求和平的「花開」等三首合唱曲。教練提及，這次的臺日音樂交流是很棒的經驗，他們一直很感謝臺灣及嘉義市對日本311海嘯受災的援助，因次很期待這次能藉由音樂來親自表達他們的感謝之意，並特別帶著感謝的心演出合唱曲，讓臺下樂迷都深受感動，並一起打開手機燈光點亮音樂廳。



文化局表示，管樂節將邁入第二週，陸續抵達嘉義市將演出的國外團隊有北海道教育大學管樂團、澳門青年管樂團、日本山形中央高等學校吹奏樂部、日本玉川學園吹奏樂部，喜愛管樂節的市民朋友們，都可在音樂廳、中正公園、文化公園看到國內外優秀團隊的演出。相關資訊可上嘉義市政府文化局官網（https://cabcy.chiayi.gov.tw/web/）或2023嘉義市國際管樂節官網（https://www.chiayiband.com.tw/）查詢。