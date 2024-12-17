婦闖阿里山鐵軌「忘我拍照遭撞」登國外媒體！讚台灣「開罰正確」

▲婦人闖阿里山鐵軌拍照遭撞，登上國外媒體。（翻自英國《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

本月14日嘉義開往阿里山的森林小火車發生意外！一名大媽闖入鐵軌區玩自拍，結果遭到火車擦身撞到，幸好這起事件並未發生嚴重死傷。不過這段驚悚的影片，這兩日也被外國媒體與網友瘋傳，並引發討論。

包括英國《每日郵報》以及泰國、希臘等網路媒體，都紛紛報導這起事件，這段影片也被外國網友瘋傳。不少網友直呼：「差一點就要被達爾文收屍」、「這行為也太笨」、「看來手機比生命重要。」

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▲泰國網媒Postjung報導這起事件。

▲希臘網媒也跟進報導。

對於這起事件，林鐵處在15日宣布要開罰、追究。林鐵文資處表示，指帶團旅行社先前就曾有前科，將請林業保育署禁止該旅行社申請進入眠月線一年。副處長周恆凱也提到，依據鐵路法第57條、第70條規定，將開罰1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並會請警方依公共危險罪送辦，也會對車輛軌道設施等毀損調查，並對其追究。

外國網友對於台灣當局的開罰，都一面倒稱讚，認為「此風不可長」、「擅闖鐵軌者要為自己行為負責」。事後涉事旅行社也對外道歉。

★鏡週刊關心您：不良行為，請勿模仿。



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