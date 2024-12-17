中國市場暴跌29%！保時捷「裁員＋縮門市」　Taycan銷量降50%

▲ 保時捷。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

豪車品牌保時捷近日開啟中國區的裁員。相關統計指出，正式員工裁員10%，外包員工裁員30%，同時，保時捷也計畫在2026年底前，自砍門市數量，將主動將經銷商數量控制在100家。

據《新浪財經》報導，統計顯示，截止到2023年12月，保時捷中國的管道數量有154家左右。保時捷中國總裁及執行長潘勵馳指出，未來兩年時間，將逐步對網路進行淘汰優化，按照計劃，在2026年底前將保留100家左右經銷商。

保時捷公布，今年前三季全球銷量下降7%，至226026輛，其中，北美市場下降9%，而中國市場暴跌29%，具體車型上，Panamera和Taycan的銷售降幅最大，分別為20%和50%。

▲▼保時捷Panamera和電動車型Taycan。（圖／翻攝自微博）

裁員縮減門市的背後，是保時捷的銷量嚴重下滑，連帶著營收也不斷下跌。保時捷2024年前三季財報顯示，其全球營收為285.6億歐元，年減5.2%；營業利潤9.74億歐元，暴跌41%。

不過，潘勵馳日前公開表示，「我們不會透過犧牲產品價格，來換取銷售的成長，單純追求量的成長，不是保時捷的目標，將於2026年重啟『進擊模式』，贏回中國市場。」