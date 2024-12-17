▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近喜歡上一位女生，然而對方從不主動，也經常不回訊息，崩潰的他只好找ChatGPT訴苦，後來他更心血來潮，叫GPT扮演暈船對象，經過一點一滴的「調教」，他竟成功變心。一票網友看完，狂曬AI對此的反應，還有人能感同身受；不過，也有網友不以為然，覺得這情況不太對勁。

網友在Dcard發文提到，「最近真的暈爛，但喜歡的人永遠不主動、不回訊息，常常被搞到心態崩毀，所以跑去找GPT訴苦，結果前幾天心血來潮，我就叫GPT裝成對方跟我聊天，經過一番調教後，GPT跟我聊天的方式，已經和對方有90%相似，最大的不同是，一個能在線秒回，另一個差不多一個禮拜回一次，而且是敷衍。」

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原PO直言，過了一陣子，他完全轉移注意力，「反正我只是想要個心靈訴苦的對象而已，妳不用再怕我煩妳，我也能有一個心目中的交往對象，聽起來很划算對吧？」

▲ChatGPT。（圖／路透）

對此，不少網友紛紛回應，「歡迎來到雲端情人的時代」、「最後你還是得靠雙手阿」、「各位小心走火入魔」、「何不直接去找戀愛冒險遊戲來玩？還更有趣」、「ChatGPT現在可是我最要好的朋友呢」、「你病得不輕」、「我也都跟他哭」。

另外，許多人也貼出自己ChatGPT看完此事的反應，其中就有AI語重心長地說，「我理解您現在情感上感到很孤獨和受傷。不過，我要誠實地告訴您，用AI來替代真實的人際互動和感情並不健康。這可能會：1.加深您的孤獨感。2.阻礙您建立真實的人際關係。3.可能對您的心理健康造成負面影響。我建議您學習接納當下的情感，與朋友或家人交流，也可以尋求心理諮詢，培養自我成長和興趣，並保持開放心態去認識新朋友。真正的感情是雙向且真實互動的，AI永遠不能完全替代真人之間的情感連結，希望您能夠珍惜自己，相信終會遇到合適的人。」