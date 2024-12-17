留伏筆！透過上海「幫圓仔找老公」？　蔣萬安：一步步進行各項合作

記者袁茵／台北報導

台北上海雙城論壇於17日上午9時在台北市晶華酒店登場，雙方簽署2項MOU備忘錄，包括「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作」；但除了小貓熊以外，外界關注前總統馬英九任內的「大貓熊外交」，有無可能幫大貓熊「圓仔」尋伴侶？台北市長蔣萬安表示「將一步步進行各項合作交流」，預留伏筆。

▲2024雙城論壇簽署2項MOU，分別為「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」。（圖／ETtoday攝影中心攝）

雙城論壇今天進入重頭戲，上午9時在晶華酒店舉辦主論壇，今年主論壇定調為「智慧治理，永續未來」，先由台北市副市長林奕華、上海市副市長華源致詞，並簽署「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」共2項MOU備忘錄，蔣萬安則做為簽署MOU的見證者，以及進行結語致詞。

台北市立動物園目前有11隻小貓熊，分別是7隻公、4隻母，其中包括3隻超過15歲「高齡」的小貓熊，且多數小貓熊為近親，需要非親屬的物種繁衍，因此蔣萬安於2023年到上海參加雙城論壇時，曾當面向上海市長龔正提出此事，並獲得正面回應，因此今年才得以跟上海方簽訂備忘錄。

會後，有媒體詢問與上海簽訂小貓熊交流備忘錄的進度，以及有無可能幫11歲的大貓熊「圓仔」跟對岸大貓熊牽紅線？蔣萬安回應，此次具體簽署兩市動物園小貓熊物種交換及保育合作備忘錄，接下來會進行相關具體合作計劃；至於「圓仔」部分，「我想有各方心聲，我們會一步一步持續進行各項的合作交流」。