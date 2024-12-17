華源喊「一家親」致力造福台灣同胞　要台商繼續投資上海

▲上海市副市長華源回請台北市政府答謝宴。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

雙城論壇17日登場，結束上午的主論壇活動後，中午輪到上海方設答謝宴回請北市府。上海市副市長華源在午宴致詞時說，長期以來，大陸一直致力於兩岸和平發展、融合發展，也一直致力於尊重、關愛、造福台灣同胞，相信在「兩岸一家親」的美好氛圍中，雙城論壇這座彩虹橋一定會更加絢麗，上海、台北兩地合作一定會更加富有成效。

華源答謝宴致詞時說，經過共同努力，本次雙城論壇的各項議程圓滿的完成，謹代表上海市人民政府對論壇的成功舉辦表示最熱烈的祝賀。同時，也對蔣萬安市長及台北各位同仁辛勤付出，表示最衷心的感謝；也要藉此機會，對長期以來積極參與和支持上海發展的台商朋友表示最誠摯的問候。

華源說，上海和台北同為兩岸高度繁榮的璀璨明珠，共享現代化大都市建設的澎湃脈絡，當他們行車在台北街頭，景色掠過，與上海多為神似，讓訪團備感親切。

「此行雖然比較短暫，但確實十分充實、收穫滿滿。」華源說，台北在社會福利、市政建設、城市文化等方面的先進理念和創新實踐，讓上海訪團深受啟發。下午還要前往大巨蛋感受台北的人文活力，非常希望兩地能夠更多的在日常交流互鑒中，進一步增進相互了解、厚植相互情誼。

華源說，雙城論壇是和平之舟、親情之舟，「長期以來，大陸一直致力於兩岸和平發展、融合發展，也一直致力於尊重、關愛、造福我們的台灣同胞」；他說，也正因如此，過往10多年間，雙城論壇從未間斷，兩地圍繞科技、文化、城建等各個領域一共簽署45項交流合作備忘錄，取得豐碩成果。

華源提到，上午雙方又簽署兩項交流合作備忘錄，同時也宣布上海方將積極推動上海居民赴台團隊遊，「當然，我們也非常期待和希望，能夠有更多台灣同胞、台北朋友們到上海旅遊觀光」，這些舉措都必將更好的增進兩市市民，乃至兩岸民眾的福祉，交流促進發展、合作共迎未來。

華源說，相信在「兩岸一家親」的美好氛圍中，雙城論壇這座彩虹橋一定會更加絢麗，上海、台北兩地合作一定會更加富有成效。

「台商、台企是雙城合作的重要橋樑紐帶」，華源說，多年來，廣大台商、台企積極投資上海，在資金、技術、人才方面賦能上海發展，在座企業家都是商界翹楚，是雙城合作共贏的重要見證和親歷者，也是上海發展的重要參與者和推動者，「期待大家繼續關注上海、投資上海、深耕上海，共享市場機遇、開放機遇、發展機遇，再為上海發展作出更大貢獻同時，也能實現自身更好發展」。

華源說，也將持續打造市場化、法制化、國際化的一流經商環境，以最大誠意、最優服務來助力台商、台企在上海成就事業、實現夢想。