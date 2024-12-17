台14甲昆陽段小貨車過彎翻覆　警冒近0度低溫花3.5小時排除

▲張姓司機駕駛自小貨車昨晚於台14甲線29.3公里處，疑似急彎失控造成車輛翻覆。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

張姓男子16日晚間駕駛自小貨車行經合歡山台14甲線昆陽附近，疑似於狹路急彎失控、造成車輛翻覆和部分道路交通中斷，所幸張男未有明顯傷勢；警方獲報後派員前往處理、通知拖吊車輛上山協助，在近零度低溫中費時3個多小時才將該貨車移走、恢復交通。

仁愛警分局指出，昨晚7時30分左右接獲報案，指一輛自小貨車於台14甲線29.3公里處翻覆，隨即派警員趕往現場，發現該車輛向左側翻於路面上，30歲的張姓司機酒測值為零、未有明顯外傷；他向警方表示當時由台中市梨山地區出發，經合歡山武嶺往霧社方向行駛時發生翻覆車禍。

肇事現場因路幅狹隘，該自小貨車的翻覆造成台14甲線部分路段無法通行，加上山區路途遙遠，拖吊車輛抵達需等待一段時間，除於現場指揮管制，也通報附近梨山地區乙類等大車暫緩通行；至晚間11時左右拖吊車終於抵達，將翻覆車輛拖吊排除，車輛往來通行才恢復正常。

仁愛分局表示，現場同仁在將近零度的低溫下，在山區執行交通指揮管制執勤時間長達3、4個小時,已分別核予適當行政獎勵，以慰勉其執勤辛勞。