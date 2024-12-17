記者陳家祥／台北報導

台北上海雙城論壇17日登場。副市長林奕華致詞時提到，2016年5月兩岸關係急轉直下，但只要雙城論壇持續作為兩岸地方事務性交流合作領頭羊，大家就對兩岸關係的春暖花開抱持信心；她說，疫情和政治都無法阻擋兩市的交流，如今已戰勝病毒，讓論壇恢復實體舉辦，相信不久後政治寒冬也將遠離，讓和平穩定互敬互惠的交流，從雙城可以擴展到兩岸。

▲台北市副市長林奕華雙城論壇致詞。（圖／ETtoday攝影中心）

林奕華致詞時提到，要再次強調雙城好、兩岸好，這是蔣市長續辦雙城論壇的一個重要因素，「基於這麼多的台北、上海交流合作項目，雙城的關係只會越來越好」。

林奕華說，即使從2016年5月之後兩岸關係急轉直下，但只要雙城論壇持續作為兩岸地方事務性交流合作的領頭羊，大家就對兩岸關係的春暖花開仍舊抱持一定的信心。

林奕華提到，今天論壇舉辦天氣非常暖和，兩岸民眾共享中華民族的歷史和文化，縱使有阻礙交流的政治高牆，「但歷史的經驗告訴我們，這並無法阻擋民眾對於交流的期待」，台北上海雙城論壇肩負兩岸持續交流、民間交流的重責大任，「唯有不斷地用對話取代對抗，善用共同點，才有助於兩岸交流與和平」。

「雙城論壇已成為兩岸城市間最大的定期對話窗口，雙城模式也為兩岸的溝通開啟新的途徑。」林奕華說，疫情和政治都無法阻擋台北、上海兩市的交流，「如今我們已戰勝病毒，讓論壇恢復實體舉辦，相信不久的將來，政治的寒冬也將遠離，讓和平穩定互敬互惠的交流，從雙城可以擴展到台海兩岸」。