　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／雙城論壇有利多！上海陸客團將恢復赴台遊　華源：一定包含台北市

記者任以芳／台北報導

2024台北上海雙城論壇今（17）日上午在晶華酒店正式舉行，上海副市長華源稍早致詞釋出重大利多，將恢復上海陸客團赴台旅遊，這也是疫情解封後，第一個大陸城市正式宣佈將恢復陸客團到台灣旅遊，而非金馬遊。華源也指出，「上海方面將積極推動上海居民赴台團隊旅遊路線，一定會包含台北市。」

華源致詞時表示，上海台北城市論壇已經連續走過了精彩的14年，這是互學互鑒的14年，也是合作共贏的14年。自2000年起，雙城論壇一路走來，架起兩個城市之間的彩虹橋，推動上海與台北越走越近，越走越親。

華源也說，第一次來到台北，因為來參加雙城論壇，心中就多了一份親切，多了一份親近。也相信很多兩市的民眾也和自己一樣，多年來的攜手共進當中，彼此共同話題更多了，發展理念也更接近。

華源指出，大家都熱切期盼雙城交流合作，能夠行穩致遠，將激勵我們繼續在雙城論壇的平台，以更開放的姿態，更務實的舉措，積極為兩市的市民辦實事、解難事，讓廣大市民有更強的獲得感、幸福感，並且強調兩岸一定要多交流、多來往，接著當場宣布重大利台政策。

華源指出，「在這裡我也誠摯的邀請我們的廣大台北市民，台灣同胞能夠多到上海走一走。希望我們的上海市民能夠多來台灣、台北看一看。」

華源進一步宣布利多政策，「為此，上海方面將積極推動上海居民赴台團隊旅遊路線，一定會包含台北市。我們堅信在兩市政府和市民的共同努力下，雙城論壇一定會取得更多的實實在在的成效，也能夠更多更好的惠及兩市的市民。」

▲▼上海副市長華源。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲上海副市長華源宣布將恢復上海陸客團到台灣遊，一定包含台北市。（圖／ETtoday攝影中心攝）

華源致詞時也指出過去雙城論壇成果。一是合作領域日益拓展，兩市已經累計簽署了45項交流合作的備忘錄，持續推動經濟教育、醫療、環保等領域的務實合作。特別是在去年兩市簽署的綠能永續會展行銷、羽毛球運動等合作協議已經得到了積極的落實，有力促進了兩市多領域的交流互動與融合發展。

二是合作成效持續的深化，企業投資不斷加碼。目前已經有包括台北企業在內的2.3萬家的台企落戶上海，深耕上海，經貿合作走深走實。就在上個月有22家台企精彩亮相了。第七屆進博會，文化交流精彩紛呈。上海花燈已經連續10年參加了台北的登記。上海的龍舟隊也在台北同台競技。

三是人員的往來更加密切。今年從上海口岸到訪大陸的台胞已經超過了50萬人次，其中台灣青年有20多萬人次，還有近10萬台胞是首次來到大陸，兩岸同胞從來都是一家人，我們常來常往，越走越近，越走越親。

四是台胞福祉更有保障。上海是台灣同胞投資權益的保護規定，上海惠台55條等法規政策正在加快地落實。我們很高興的看到廣大台胞在滬投資得到了更好的發展。也有許多台胞都已經把上海作為心目當中的第二家鄉。

華源指出，上海與台北同為現代化的大都市，城市的數字化轉型，綠色低碳轉型，精細化治理等方面，都是兩市面臨的共同的話題，衷心的希望雙方能夠以此次雙城論壇為契機，進一步深化在交通、水務、醫療、生態、文化等領域的多元務實的合作，形成更多的合作成果，以此更好地促進兩市互利共贏發展。也期待兩岸的業內人士在深入研討的基礎上，凝聚更多的共識，為兩岸繁榮發展貢獻更多的智慧和力量。

台北﹑上海雙城論壇從2010年開始舉行，今年按慣例輪台北市主辦，本屆論壇主題訂為「智慧治理 永續未來」，三個分論壇聚焦：「友善交通分論壇」、「河川治理分論壇」，「老建築、新視野」的「人文城市分論壇」。

稍後林奕華與華源將簽署「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台中知名棒球教練疑性侵25人！輕生被攔阻
Fans17賣少女不雅片　小哥哥艾理20萬交保原因曝
快訊／蓋錯票！黃珊珊急道歉、黃國昌面色凝重
快訊／「學姐」黃瀞瑩首遭傳喚！檢調今約談6人　
快訊／黃珊珊蓋錯票！　急問韓國瑜：怎麼辦
喊話對岸多對話少對峙　蔣萬安：多點漁船燈火、少點船艦飛機喧囂
文化幣擴大發放　13-15歲每人600元
快訊／萬那杜7.4強震　氣象署：太平洋地區可能引發海嘯
快訊／萬那杜規模7.4強震！　「海嘯紫色警報」發布
蝦皮「1服務」無預警結束！　大票用戶哀號：小確幸沒了
還沒冷完！周四崩跌剩7度　3千公尺高山有望再下雪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

全部選13！　男子花90元買彩券…竟中了「大獎8760萬元」

陸央行：明年適時降準降息　支持房地產市場止跌回穩

快訊／雙城論壇有利多！上海陸客團將恢復赴台遊　華源：一定包含台北市

電詐營再起（下）！港人逃出交克園區曝：公司200人「七成來自台灣」

電詐營再起（上）！緬甸交克比KK園區更狠　軍閥勾結華商「群狼割據」

孩子都罹癌王！5個爸為籌醫藥費「剃光頭穿裙跳舞」直播暴紅

華源晚宴致詞謝台北、蔣萬安：雙城論壇是兩岸和平發展的好事！

馬賽克腹肌？男子身上「藏100副耳機」入境…被海關查獲

網戀遭性侵？12歲女「感染HPV」　警方：17歲男友已依法處理

華源抵台第一個行程　參訪廣慈博愛園區「學習一下」

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

大聲「模仿CL喊歐巴」還拉人中XD　禮貌打招呼被反嗆「太假了吧！」

「八大指南針」揭富二代痴迷酒店妹　砸300萬天天框僅牽手

轎車路口加速險撞斑馬線行人　網見他急跳開：還好反應快

「最喜歡的英文單字？」　老師教一詞：超有深度

羅志祥揭同台蔡依林黑歷史　不敢再脫了：從那一刻封頭！

遭林襄粉絲出征逼道歉 Vicky火大開罵｜20241216 ET午間新聞

台灣啦啦隊「世界盃奪冠」 動作乾淨零失誤全場嗨翻

檢起訴害命司機後2.5小時　陳梅慧親友寒風中送她最後一程

全部選13！　男子花90元買彩券…竟中了「大獎8760萬元」

陸央行：明年適時降準降息　支持房地產市場止跌回穩

快訊／雙城論壇有利多！上海陸客團將恢復赴台遊　華源：一定包含台北市

電詐營再起（下）！港人逃出交克園區曝：公司200人「七成來自台灣」

電詐營再起（上）！緬甸交克比KK園區更狠　軍閥勾結華商「群狼割據」

孩子都罹癌王！5個爸為籌醫藥費「剃光頭穿裙跳舞」直播暴紅

華源晚宴致詞謝台北、蔣萬安：雙城論壇是兩岸和平發展的好事！

馬賽克腹肌？男子身上「藏100副耳機」入境…被海關查獲

網戀遭性侵？12歲女「感染HPV」　警方：17歲男友已依法處理

華源抵台第一個行程　參訪廣慈博愛園區「學習一下」

北部2千公尺高山有望降雪　明晚至周四晨最凍探11度

傳要藍支持司法院長提名人　黃珊珊：8席遊說50幾席有可能嗎

南山人壽、合作金庫銀行強強聯手　首賣利變還本終身險

柯有倫開唱、排隊牛肉麵必吃！樺龍藝術公益市集12／21登場亮點搶先看

新北父吸毒後發狂！持牛排要砍兒　21歲兒急噴滅火器逃命求援

快訊／華源將推「上海赴台旅遊團」　蔣萬安：樂見帶動消費刺激

雙城論壇登場　李彥秀讚蔣萬安：綠失去操弄亡國感的政治紅利

快訊／台中知名國小棒球教練疑性侵25人還拍片！欲輕生被攔阻

郭明錤爆輝達利空　GB300、B300過熱爭議大

全文／和平可貴、衝突不智　蔣萬安：盼大陸朋友藉雙城論壇更了解台灣

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

大陸熱門新聞

快訊／雙城論壇有利多！上海陸客團將恢復赴台遊

孩子都罹癌王！5個爸為籌醫藥費穿裙跳舞直播暴紅

18歲少年嚼檳榔8年！瓜子臉慘變「方塊臉」

電詐營再起（上）！軍閥派系勾結華商「群狼割據」

電詐營再起（下）！港人逃出交克園區曝：公司200人「七成來自台灣」

復旦大學教授：台灣做過殖民地揍他一頓就行

陸男把「耳機」藏成100塊腹肌入境

陸7歲少女「天生異瞳」一隻眼睛灰藍 醫警示：數種情況需注意　

網戀遭性侵？12歲女「感染HPV」

董明珠曝「第一個五年」對賭「雷軍輸」 小米空調侵權賠格力223萬

連韓星也去了！張家界韓國遊客暴漲

新婚男險掉嫖娼陷阱！報警反把妻送入牢

華源：雙城論壇是兩岸和平發展的好事

全部選13！男子買1張彩券中了8760萬元

更多熱門

相關新聞

全文／和平可貴、衝突不智　蔣萬安：盼大陸朋友藉雙城論壇更了解台灣

全文／和平可貴、衝突不智　蔣萬安：盼大陸朋友藉雙城論壇更了解台灣

台北上海雙城論壇17日登場。台北市長蔣萬安結語時提到，兩岸應多點對話、少點對峙，也提到了「多一點漁船燈火的點綴夕陽、少一點船艦飛機的喧囂呼嘯」，回應國內的輿論。蔣在最後也說，透過台北，盼望大陸朋友、上海朋友能更了解台灣、更喜歡台北，「雙城好兩岸好，我和台北有信心，上海一定也有信心」。

「我們頂住了壓力」　蔣萬安：和平之路曲折值得負重前行

「我們頂住了壓力」　蔣萬安：和平之路曲折值得負重前行

快訊／蔣萬安結語談「上海賓客經波折來台」　獨派突闖抗議

快訊／蔣萬安結語談「上海賓客經波折來台」　獨派突闖抗議

政治寒冬也將遠離　林奕華：讓互敬互惠交流拓展到兩岸

政治寒冬也將遠離　林奕華：讓互敬互惠交流拓展到兩岸

LIVE／雙城論壇登場　蔣萬安論述曝光

LIVE／雙城論壇登場　蔣萬安論述曝光

關鍵字：

雙城論壇2024

讀者迴響

熱門新聞

女作家認了曾做援交！悲苦經歷惹淚

台北馬拉松「長腿姐姐」被直播15分鐘　身分起底大有來頭

空軍飛官遭俘21年拒投降　7位上將今到場參加公祭

柯文哲爆「屯田計畫」想再撈20億　四大罪將起訴

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝

少女吸喪屍煙彈秒昏迷遭2男性侵！

即／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

獨／「深海閻王」遭斷腳筋成淫狼　再爆性侵14歲少女

陳華「億萬千金身世」被起底！家產卻一夕蒸發

DK還原台南幼童性侵案　遭網紅夫妻批裝好心

比厚外套還強！冬天騎車「1神物」無敵暖　全場認證

快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」

最會冷戰星座！TOP 1是人間冰窖

周杰倫開唱「余祥銓台下喝偷渡酒」

林襄疑遭Vicky影射佔位　體育主播點破「用蹭的最快」：沒招了

更多

最夯影音

更多

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

大聲「模仿CL喊歐巴」還拉人中XD　禮貌打招呼被反嗆「太假了吧！」

「八大指南針」揭富二代痴迷酒店妹　砸300萬天天框僅牽手

轎車路口加速險撞斑馬線行人　網見他急跳開：還好反應快

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面