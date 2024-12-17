快訊／雙城論壇有利多！上海陸客團將恢復赴台遊　華源：一定包含台北市

記者任以芳／台北報導

2024台北上海雙城論壇今（17）日上午在晶華酒店正式舉行，上海副市長華源稍早致詞釋出重大利多，將恢復上海陸客團赴台旅遊，這也是疫情解封後，第一個大陸城市正式宣佈將恢復陸客團到台灣旅遊，而非金馬遊。華源也指出，「上海方面將積極推動上海居民赴台團隊旅遊路線，一定會包含台北市。」

華源致詞時表示，上海台北城市論壇已經連續走過了精彩的14年，這是互學互鑒的14年，也是合作共贏的14年。自2000年起，雙城論壇一路走來，架起兩個城市之間的彩虹橋，推動上海與台北越走越近，越走越親。

華源也說，第一次來到台北，因為來參加雙城論壇，心中就多了一份親切，多了一份親近。也相信很多兩市的民眾也和自己一樣，多年來的攜手共進當中，彼此共同話題更多了，發展理念也更接近。

華源指出，大家都熱切期盼雙城交流合作，能夠行穩致遠，將激勵我們繼續在雙城論壇的平台，以更開放的姿態，更務實的舉措，積極為兩市的市民辦實事、解難事，讓廣大市民有更強的獲得感、幸福感，並且強調兩岸一定要多交流、多來往，接著當場宣布重大利台政策。

華源指出，「在這裡我也誠摯的邀請我們的廣大台北市民，台灣同胞能夠多到上海走一走。希望我們的上海市民能夠多來台灣、台北看一看。」

華源進一步宣布利多政策，「為此，上海方面將積極推動上海居民赴台團隊旅遊路線，一定會包含台北市。我們堅信在兩市政府和市民的共同努力下，雙城論壇一定會取得更多的實實在在的成效，也能夠更多更好的惠及兩市的市民。」

▲上海副市長華源宣布將恢復上海陸客團到台灣遊，一定包含台北市。（圖／ETtoday攝影中心攝）

華源致詞時也指出過去雙城論壇成果。一是合作領域日益拓展，兩市已經累計簽署了45項交流合作的備忘錄，持續推動經濟教育、醫療、環保等領域的務實合作。特別是在去年兩市簽署的綠能永續會展行銷、羽毛球運動等合作協議已經得到了積極的落實，有力促進了兩市多領域的交流互動與融合發展。

二是合作成效持續的深化，企業投資不斷加碼。目前已經有包括台北企業在內的2.3萬家的台企落戶上海，深耕上海，經貿合作走深走實。就在上個月有22家台企精彩亮相了。第七屆進博會，文化交流精彩紛呈。上海花燈已經連續10年參加了台北的登記。上海的龍舟隊也在台北同台競技。

三是人員的往來更加密切。今年從上海口岸到訪大陸的台胞已經超過了50萬人次，其中台灣青年有20多萬人次，還有近10萬台胞是首次來到大陸，兩岸同胞從來都是一家人，我們常來常往，越走越近，越走越親。

四是台胞福祉更有保障。上海是台灣同胞投資權益的保護規定，上海惠台55條等法規政策正在加快地落實。我們很高興的看到廣大台胞在滬投資得到了更好的發展。也有許多台胞都已經把上海作為心目當中的第二家鄉。

華源指出，上海與台北同為現代化的大都市，城市的數字化轉型，綠色低碳轉型，精細化治理等方面，都是兩市面臨的共同的話題，衷心的希望雙方能夠以此次雙城論壇為契機，進一步深化在交通、水務、醫療、生態、文化等領域的多元務實的合作，形成更多的合作成果，以此更好地促進兩市互利共贏發展。也期待兩岸的業內人士在深入研討的基礎上，凝聚更多的共識，為兩岸繁榮發展貢獻更多的智慧和力量。

台北﹑上海雙城論壇從2010年開始舉行，今年按慣例輪台北市主辦，本屆論壇主題訂為「智慧治理 永續未來」，三個分論壇聚焦：「友善交通分論壇」、「河川治理分論壇」，「老建築、新視野」的「人文城市分論壇」。

稍後林奕華與華源將簽署「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」。