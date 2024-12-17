排2小時蛋糕「被懷孕姊全吃光」氣哭！　網友看完全挺她

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前排隊兩小時，買了超夯蛋糕想跟家人分享，怎料竟被懷孕的姊姊全部吃光，而對方全然無歉意，家人也不斷緩頰，讓她忍不住氣哭。對此，網友們一致挺她，認為這跟孕婦無關，純粹是姊姊自私又沒品。

「所以懷孕就比較大嗎？」女網友日前在Dcard發文提到，當天她買了一個要排很久的甜點店蛋糕，想說家人們可以當下午茶一起吃，但就在剛剛，懷孕初期的姊姊竟把蛋糕全部吃掉。

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原PO透露，「我姊最近懷孕症狀嚴重，她和姊夫住得離家裡很近，所以都會回家。再說，我買之前也問過她，要不要幫她多買一份或買不同口味，讓她帶回去跟姊夫一起吃，她都說不用......。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不僅如此，姊姊毫無歉意，回說「懷孕就是會想吃什麼就吃什麼」，而爸媽則不斷緩頰，委屈的她忍不住直呼，「就算是我買回去給家人吃的，留一塊給我也不為過吧？況且那是我排了兩個小時才買到的。這幾天超冷，動不動就讓我去買飲料、炸雞，我都有點感冒了，退讓也不是讓到這個地步吧？」

對此，網友們紛紛回應，「是妳姊很沒品」、「這不是什麼孕婦最大，純粹妳姊是個雞X郎而已」、「完全就是沒水準跟沒禮貌，懷孕只是藉口，有些人很喜歡為自己做錯的事情找藉口，來說服自己是對的，如果是我會直接爆炸，管妳是誰」、「我是孕婦，但也不會沒水準地把不是自己買的東西全部吃掉」、「這種人叫做沒禮貌，還到處PUA別人，懷孕不代表各種耍大牌好嗎」。