男友邀「一起去歐洲」家族旅遊：旅費我出！妹子心動　過來人勸退

▲男友一家要去歐洲玩，邀她一起去。（示意圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

不少家庭都會舉辦家庭旅遊，凝結家人之間的向心力，一名女網友表示，和男友交往7年，期間曾經多次和男友的家人一起國內旅遊，甚至還有一次國外旅行，彼此相處都很融洽。明年男友一家計劃跟團去歐洲旅行，男友希望她也能一同前往，並說會再贊助她旅費，讓她很猶豫。

女網友在Dcared發文，「男友明年家族旅遊去歐洲，說要贊助我錢讓我一起去」，跟男友家人相處融洽，明年男友家族計畫跟團到歐洲旅遊，男友希望她也一起參與，不過她明年已經有其他出國安排，擔心花費過多，想要省一點。

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男友表示願意贊助，不用擔心費用問題，這讓她有些為難，因為平時男友就經常帶她出去玩，日常生活開銷也是男友負擔較多，雖然也想去歐洲玩，但不好意思男友付這麼多錢，「萬一這次他贊助，我猜可能是幾萬元」。

原PO也補充，「我的年薪約80萬，男友大概是我的3～4倍」，如果男友家人知道此事，不知道會怎麼想，也擔心被講話，「雖然他爸媽都親口跟我說把我當媳婦了，但畢竟未來會怎麼發展也難說，現在錢就是各自的」。

貼文曝光，網友勸她不要拿對方的錢，畢竟還沒結婚，未來的事情很難說，「我覺得男生會開口應該真的是非常希望妳能一起去，但妳如果自己過不去，或是擔心後面哪天分手不好看，可以跟男生講好贊助的錢分期還給他」、「過來人勸你千萬絕對不要，無論現在感情多好，你只要拿過他的錢跟好處，分手後他可能就會到處拿來說嘴」、「我之前有遇過類似這樣的狀況，後來我是轉頭跟爸爸求救，再分期還爸爸」。