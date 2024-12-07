嘉義市花海節花況盛開7成　波斯菊向日葵黃金大花景一次看

▲▼ 2024嘉義市花海生活節花卉綻放七成 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由嘉義市政府主辦的嘉義花海生活節的浪漫序曲已經展開！隨著活動日漸臨近，花卉現已綻放約七成，波斯菊搖曳生姿、百日草色彩繽紛、向日葵迎著陽光燦爛綻放，共同交織出一片夢幻的花海景緻。壯麗的花卉長廊與田間步道交錯成趣，處處都是絕佳的打卡取景地。現在正是賞花的最佳時機，，歡迎市民和遊客利用週末例假日，攜家帶眷來「嘉」，感受花海的絕美風光。

市府建設處表示，除了賞花，建議民眾還可規劃一場輕鬆的嘉義一日遊行程。上午徜徉於壯麗的花田中，沉浸在自然的色彩中放鬆心情，下午可前往嘉義市區探訪文化古蹟或文創景點，品嚐地道美食小吃，探索更多充滿魅力的自然景觀與人文故事，讓嘉義之行更加充實多彩。

市政府提醒所有前來賞花的民眾，珍惜這片用心打造的花海，避免踐踏花草，讓這花海美景能夠長久留存，與更多人一同分享。留在步道區域拍照，不僅能保護花卉，也能安全享受賞花樂趣，與他人共享這片盛放的美景。

2024嘉義花海生活節的盛景已經悄然綻放，壯麗花田正等待您的到來！趁著週末例假日攜家帶眷，走進這片迷人的花海，感受自然的純粹之美，為生活增添一抹燦爛的色彩！活動詳情請連結粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=61568350571637；官方網站：https://flower2024.foxpro.com.tw/index.php