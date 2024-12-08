嘉義鐵路高架化全國首創　「中路式工法」跨越北興等4陸橋

▲ 嘉義市北興陸橋上方鐵路高架橋合攏連結完成象徵都市縫合 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著鐵路高架工程墩柱及鐵路橋陸續出現，嘉義市鐵路高架工程近期已進展到重要的關鍵點，就是開始陸續啟動跨越北興、博愛、嘉雄陸橋及垂楊大橋上空的永久軌工程，日前率先由北興陸橋上空完成跨越合攏作業，象徵著這是嘉義市都市縫合的第一針，前、後站都市縫合實質進展又往前邁進了一大步。





市長黃敏惠表示，要致富先開路，交通建設是嘉義市十大旗艦計畫重要的一環。鐵高工程是啟動都市縫合及經濟再發展的嶄新契機，承載繁忙通行車潮、串連前後站的陸橋、地下道將功成身退，新道路銜接、老舊屋舍的再造及大街廓區域的都市更新將陸續推動。

市府也會持續推動包含容納新地標、新門戶、新樞紐及藝文商業特區四大亮點的嘉義大車站計畫、文化新絲路2.0計畫；串接高鐵、台鐵及林鐵的嘉義輕軌藍線計畫；攸關大嘉義地區大眾運輸長遠發展且完整軌道路網的生活新路網旗艦計畫等等。更以推動嘉義市都市縫合與景觀再造，真正達成「西區大發展，東區大進步」的台灣未來西部新都心之願景。





鐵路高架工程施工單位-交通部鐵道局中部工程分局表示，為維持高架鐵路橋跨越北興陸橋上空施工期間(113/7/29至113/12/27)，得以維持前、後站的通行，特別引進全國首創「支撐先進全跨懸吊工法(中路式工法)」施工，此種工法優點除了可維持高架鐵軌的下方的行車空間，亦能減少對市民車輛視野限制的影響，避免了長時間施工期間阻斷陸橋通行。

另外，為培育工程及建築技術人才，嘉義市政府也協調施工單位安排嘉義地區高中職以上工程相關科系學生，實地參訪學習此項全國首創之「支撐先進全跨懸吊工法(中路式工法)」。





市府交通處表示，北興陸橋為配合本市區鐵路高架化施工需要，已採全時段限高與部分期間實施夜間封閉交維措施：

一、 限高3.8公尺措施：自113/7/29起至鐵路高架完工通車及舊陸橋拆除為止，這段期間超過限高3.8公尺之大型車輛請提早改行鄰近之文化地下道、嘉雄陸橋、博愛陸橋、世賢地下道等替代路線通行。

二、 夜間封閉陸橋措施：本次跨越北興陸橋施工需約152天，期間將有14個不連續工作天夜間(21時至翌日6時)全線封閉陸橋，市府及鐵道局中部工程分局將於封閉7天前公告提醒，請該時段往返該陸橋之駕駛人提早改行鄰近之文化地下道、嘉雄陸橋、博愛陸橋、世賢地下道等替代路線通行。



市府交通處再次提醒用路人，呼籲超過限高之大型車輛應提早改道，以維持施工中跨越橋體安全，並維持交通順暢，減輕施工交通衝擊，鐵路高架化施工過程不可避免造成市民朋友諸多不便之處，敬請體諒，並持續支持嘉義市重大交通建設。