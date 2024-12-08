嘉義市中山路銀樓蟬聯「地王」　每坪104萬！

▲ 嘉義市114年公告土地現值評定通過，中山路國華街口銀樓成為地王 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市114年度公告土地現值經嘉義市地價及標準地價評議委員會評議通過， 114年度公告土地現值平均調幅3.03％，占市價百分比為92.40％。「地王」仍由中山路兩側東起國華街西至忠義街商業區的榮段2小段70－22地號土地蟬聯，為每平方公尺315,324元（每坪約104萬元）。

▲ 嘉義市湖仔內區段徵收區 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市114年地價調整作業期間，實價登錄申報案件數較前期明顯增加；整體而言，公告土地現值調整，受本市重大開發建設持續推動及整體經濟等因素影響，住宅價格指數及都市地區地價指數均呈現上漲趨勢，反映本市公共建設效益、土地開發成果及市場成交行情。針對本市重大公共建設開闢及整體開發區，如「湖子內區段徵收區」，因區內公共設施完善，居住環境品質提升，建商持續推案，買賣交易熱絡，公告土地現值平均調整3.34％。本市其餘成熟區域，多為微幅調升。

全市公告土地現值調整結果，將於114年1月1日公告。本次公告土地現值符合內政部目標為達市價9成，依規定每年公告調整，作為課徵土地增值稅的依據，並應隨一般正常交易價格變動情形調整。屆時民眾如需求，可利用本市地政處、地政事務所或內政部等網站查詢。另土地現值表及地價區段圖均陳列於本市地政事務所（嘉義市國華街245號8樓）供民眾閱覽或上班時間人工電話查詢05-2246501轉302免費服務。如有大量下載最新地價資料需求者，本市將同步公開於「嘉義市政府政府資料開放平台」提供民眾下載，歡迎多加利用。