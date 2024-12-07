嘉義市守望相助示範觀摩　同步宣導反詐、反毒、反家暴

▲▼ 2024新永續社區安全我+1 嘉義市守望相助示範觀摩熱鬧登場 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府7日在東區軍輝前，舉行113年度守望相助示範觀摩活動，東、西區守望相助隊計11隊參加，秘書長陳永豐親自主持校閱，現場頒獎表揚各隊績優人員包含興村里守望相助隊隊員吳佳鎂等17人。

興村里守望相助隊獲評為嘉義市113年特優單位，負責辦理本次活動，該隊演練社區巡守、預防犯罪宣導及家庭暴力通報等行動劇，展現平時協勤及訓練成果，促進各隊交流合作，共同營造「永續成長、成果共享」的社區。活動會場宣導攤位除由警察局辦理反詐騙、反毒、反家暴及交通安全宣導外，另消防局、衛生局及環保局等單位也有辦理市政建設宣導與有獎徵答，吸引社區民眾攜家帶眷踴躍參加，人數約400人。

陳秘書長呼籲，民力是嘉義市堅強的後盾，現在全國很積極的在打擊詐騙，但是光靠市政府、警察局的力量不夠，希望大家能夠把反詐騙的資訊傳給更多的家人朋友知道，多1個人知道，就可以阻擋更多的人被騙，防詐觀念要深入鄰里社區，才能守住辛苦賺來的血汗錢。安定的治安才是經濟的基礎。

透過本次示範觀摩活動激發各隊標竿學習，讓守望相助隊成為城市永續發展的重要力量，不論是維護治安、關懷弱勢、社區防災及婦幼安全通報，這些日常的工作都是讓嘉義市成為宜居城市的要件，期許在「社區共同體」信念下，建構本市成為「全齡共享、世代宜居」的幸福安全城市。