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113年全國技能與技藝競賽　桃園再創佳績拿下29座金手獎

▲113年全國技能與技藝競賽桃園再創佳績

▲國教署彭富源署長(右1)及工業鉗工金手獎第一名陳昱仁同學(左2)。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府教育局16日指出，桃園市技職成果斐然，在今年的第54屆全國技能競賽青年組學生再創佳績，今年成績比去年大幅提升，其中有24個全國前三名，包括6個全國第一、11個全國第二名及7個全國第三名，可謂是桃園技能之光。

市府教育局說，全國技能競賽第一名學生，可以獲得12萬元、第二名6萬元、第三名4萬元，豐厚獎勵鼓勵學子積極向上。而113學年度技藝競賽桃園市學生更囊括29座金手獎及59座優勝，全國前三名共有12個，包括5個第一名、2個第二名及5個第三名，前三名學生分別可獲得2萬元、1萬2000元和1萬元的獎勵，這不僅是對績優選手努力的肯定，更是激勵他們挑戰自我、持續追求卓越的動力。

第54屆技能競賽及113學年度技藝競賽共創造11個全國第一、13個全國第二、12個全國第三，共36人。本次參賽的學生涵蓋多個職類，包括農業、工業、商業及家政各方面領域，從工業控制到平面設計、從飛機修護到商業簡報，皆展現了高度專業技能與創造力。

▲113年全國技能與技藝競賽桃園再創佳績

▲中壢高商校長(右)、商業簡報金手獎第一名翁嘉妤同學(中)、指導老師鍾和興(左) 。（圖／教育局提供）

全國技能競賽第1名包括飛機修護、工業控制、花藝、餐飲服務、中餐烹飪等5個競賽職種、全國高中技藝競賽第1名包括鉗工、飛機修護、服裝設計、商業簡報及網頁設計等5個競賽職類。

在全國高中技藝競賽中，榮獲「商業簡報」項目第一名金手獎的中壢高商翁嘉妤表示：「一路走來，我學到最重要的就是相信自己。感謝鍾和興老師的耐心指導，幫助我提升表達能力與商業邏輯思維。

大興高中「飛機修護」第一名金手獎得主陳昱仁則分享：「這段旅程不簡單，每次遇到技術難題時，我都告訴自己要多一分堅持。感謝李宏達老師的悉心教導，尤其在專業操作上的精益求精，是他讓我一步步接近完美。

龍潭高中學生林楷棠在全國技藝競賽中，以卓越的專業能力在「工業類鉗工職種」中獲全國第一名。他憑藉扎實的技術基礎與穩定的臨場表現，贏得評審團的高度肯定，成為本屆競賽的焦點之一。參賽學生除感謝師長與教育局的支持與指導，也表示透過學校提供的實務訓練與賽前輔導，不僅提升了專業技能，也增強了自信心與解決問題的能力。

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