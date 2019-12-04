全國私校唯一入榜　長中獲工業類學生技藝競賽金手獎

▲台南市長榮中學高職部工業群，參加全國高級中等學校2019學年度工業類學生技藝競賽，榮獲職種金手獎第5名及優勝第16名兩項殊榮，這也是長中歷年來最優異的成績。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市長榮中學高職部工業群，參加全國高級中等學校2019學年度工業類學生技藝競賽，機電科簡辰宇參加電腦輔助機械製圖競賽、資訊科郭建廷參加電腦軟體設計，兩位榮獲職種金手獎第5名及優勝第16名兩項殊榮，這也是長中歷年來最優異的成績。

長中指出，得獎學生的指導老師，分別為黃議賢老師及郭恆鳴老師。簡辰宇同學表示，歷經兩年的成果令他非常滿意，感謝黃老師及學長的教導、機電科提供的資源，也感謝校方提供的選手室，讓他能參加模擬賽，在經過一連串的模擬賽後，讓他深刻了解自己與其他選手的優缺點，不斷改進才有機會在比賽時脫穎而出；指導老師表示，這是工業類每年的盛事，也是本校工業群著重的培訓，辰宇願意在賽前利用模擬賽進行調整，是他獲獎的關鍵，而校方給予的選手室也讓辰宇能更加專注在訓練上，感謝學校的支持，也恭喜辰宇的努力有了收穫。

新任校長戴志勳表示，競賽當天他親自前往會場為參賽同學及指導老師加油打氣，他發現參賽者都十分拼命，讓他大開眼界，同時也對於本校工業群的訓練更有信心，工業群著重學子多元及專業發展，使其能適性而為，才能打敗全國國立學校，勇奪金手獎第5名，成為全國私校唯一入榜。